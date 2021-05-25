В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
© БелТА
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре обещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие белорусские власти во главе с президентом Александром Лукашенко, сообщил Белый дом.
"Господин Салливан дал понять, что США в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами привлекут режим Лукашенко к ответственности", - говорится в сообщении Белого дома.
Салливан также осудил инцидент с самолетом Ryanair в аэропорту Минска и задержание основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и призвал к новым выборам в Белоруссии с наблюдением ОБСЕ.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.