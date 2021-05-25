https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733752652.html

В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"

В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности" - РИА Новости, 25.05.2021

В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре обещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T02:43

2021-05-25T02:43

2021-05-25T02:43

вашингтон

ryanair

обсе

telegram (приложение)

эдвард сноуден

эво моралес

александр лукашенко

белоруссия

вильнюс

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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре обещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие белорусские власти во главе с президентом Александром Лукашенко, сообщил Белый дом.Салливан также осудил инцидент с самолетом Ryanair в аэропорту Минска и задержание основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и призвал к новым выборам в Белоруссии с наблюдением ОБСЕ.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210525/biden-1733752386.html

вашингтон

белоруссия

вильнюс

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, ryanair, обсе, telegram (приложение), эдвард сноуден, эво моралес, александр лукашенко, белоруссия, вильнюс, сша, в мире