Азербайджан опроверг заявление об обстреле границы с Арменией
© Sputnik / Асатур ЕсаянцГильзы артиллерийские
© Sputnik / Асатур Есаянц
БАКУ, 25 мая – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что не открывало огонь в направлении Армении, говорится в заявлении ведомства.
Минобороны Армении ранее заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции республики на границе, по данным СМИ, с армянской стороны есть погибший.
"Министерство обороны Армении в очередной раз распространило ложную информацию об якобы обстреле подразделениями ВС Азербайджана позиций (Армении - ред.) в населенном пункте Верхняя Шоржа в Гегаркуникском районе на армяно-азербайджанской государственной границе. В полдень 25 мая семь грузовиков с личным составом ВС Армении попытались подъехать к границе. В результате предупредительных мер, предпринятых нашими частями, движение встречной стороны было предотвращено. Мы однозначно заявляем, что наши части не открывали огонь по противоположной стороне", - говорится в заявлении.
Согласно информации минобороны Азербайджана, "инцидент с гибелью армянского военнослужащего произошел в результате ДТП".
"Этот инцидент не имеет отношения к азербайджанской стороне. Отметим, что азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с российской стороной по этому поводу", - говорится в заявлении.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.