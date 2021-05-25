https://ria.ru/20210525/azerbaydzhan-1733873764.html

Азербайджан опроверг заявление об обстреле границы с Арменией

Азербайджан опроверг заявление об обстреле границы с Арменией - РИА Новости, 25.05.2021

Азербайджан опроверг заявление об обстреле границы с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило, что не открывало огонь в направлении Армении, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T18:14

2021-05-25T18:14

2021-05-25T18:14

ара айвазян

никол пашинян

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минобороны армении

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 25 мая – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что не открывало огонь в направлении Армении, говорится в заявлении ведомства.Минобороны Армении ранее заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции республики на границе, по данным СМИ, с армянской стороны есть погибший."Министерство обороны Армении в очередной раз распространило ложную информацию об якобы обстреле подразделениями ВС Азербайджана позиций (Армении - ред.) в населенном пункте Верхняя Шоржа в Гегаркуникском районе на армяно-азербайджанской государственной границе. В полдень 25 мая семь грузовиков с личным составом ВС Армении попытались подъехать к границе. В результате предупредительных мер, предпринятых нашими частями, движение встречной стороны было предотвращено. Мы однозначно заявляем, что наши части не открывали огонь по противоположной стороне", - говорится в заявлении.Согласно информации минобороны Азербайджана, "инцидент с гибелью армянского военнослужащего произошел в результате ДТП"."Этот инцидент не имеет отношения к азербайджанской стороне. Отметим, что азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с российской стороной по этому поводу", - говорится в заявлении.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.

https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

https://ria.ru/20210521/armeniya-1733306585.html

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