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Азербайджан опроверг заявление об обстреле границы с Арменией
Азербайджан опроверг заявление об обстреле границы с Арменией - РИА Новости, 25.05.2021
Азербайджан опроверг заявление об обстреле границы с Арменией
Минобороны Азербайджана заявило, что не открывало огонь в направлении Армении, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T18:14
2021-05-25T18:14
ара айвазян
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 25 мая – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что не открывало огонь в направлении Армении, говорится в заявлении ведомства.Минобороны Армении ранее заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции республики на границе, по данным СМИ, с армянской стороны есть погибший."Министерство обороны Армении в очередной раз распространило ложную информацию об якобы обстреле подразделениями ВС Азербайджана позиций (Армении - ред.) в населенном пункте Верхняя Шоржа в Гегаркуникском районе на армяно-азербайджанской государственной границе. В полдень 25 мая семь грузовиков с личным составом ВС Армении попытались подъехать к границе. В результате предупредительных мер, предпринятых нашими частями, движение встречной стороны было предотвращено. Мы однозначно заявляем, что наши части не открывали огонь по противоположной стороне", - говорится в заявлении.Согласно информации минобороны Азербайджана, "инцидент с гибелью армянского военнослужащего произошел в результате ДТП"."Этот инцидент не имеет отношения к азербайджанской стороне. Отметим, что азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с российской стороной по этому поводу", - говорится в заявлении.Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html
https://ria.ru/20210521/armeniya-1733306585.html
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ара айвазян, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан опроверг заявление об обстреле границы с Арменией

18:14 25.05.2021
 
© Sputnik / Асатур ЕсаянцГильзы артиллерийские
Гильзы артиллерийские - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 мая – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что не открывало огонь в направлении Армении, говорится в заявлении ведомства.
Минобороны Армении ранее заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции республики на границе, по данным СМИ, с армянской стороны есть погибший.
"Министерство обороны Армении в очередной раз распространило ложную информацию об якобы обстреле подразделениями ВС Азербайджана позиций (Армении - ред.) в населенном пункте Верхняя Шоржа в Гегаркуникском районе на армяно-азербайджанской государственной границе. В полдень 25 мая семь грузовиков с личным составом ВС Армении попытались подъехать к границе. В результате предупредительных мер, предпринятых нашими частями, движение встречной стороны было предотвращено. Мы однозначно заявляем, что наши части не открывали огонь по противоположной стороне", - говорится в заявлении.
Согласно информации минобороны Азербайджана, "инцидент с гибелью армянского военнослужащего произошел в результате ДТП".
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"Этот инцидент не имеет отношения к азербайджанской стороне. Отметим, что азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с российской стороной по этому поводу", - говорится в заявлении.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
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