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В Италии арестовали обитый кожей редкого крокодила Rolls Royce из России
В Италии арестовали обитый кожей редкого крокодила Rolls Royce из России - РИА Новости, 25.05.2021
В Италии арестовали обитый кожей редкого крокодила Rolls Royce из России
Финансовая гвардия и таможенная служба Италии наложили арест на автомобиль марки Rolls Royce, который прибыл на Апеннины из России для перепродажи, сообщили РИА РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:21
2021-05-25T15:21
россия
италия
в мире
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РИМ, 25 мая - РИА Новости. Финансовая гвардия и таможенная служба Италии наложили арест на автомобиль марки Rolls Royce, который прибыл на Апеннины из России для перепродажи, сообщили РИА Новости в управлении Фингвардии приморского города Ливорно.Внутренняя обивка машины сделана из кожи определенного вида крокодила: эти рептилии находится под охраной Вашингтонской конвенции - соглашения государств, принятого в 1973 году для контроля международной торговли находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных. Для операций с изделиями из кожи и меха таких животных требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт.Импортер автомобиля – дилерский центр из Рима – должен теперь дождаться решения судебной инстанции о возможности ввоза экзотической продукции.Местное издание Corriere Fiorentino утверждает, что Rolls Royce был приобретен за 20 тысяч евро.
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фото, россия, италия, в мире

В Италии арестовали обитый кожей редкого крокодила Rolls Royce из России

15:21 25.05.2021
 
Читать ria.ru в
РИМ, 25 мая - РИА Новости. Финансовая гвардия и таможенная служба Италии наложили арест на автомобиль марки Rolls Royce, который прибыл на Апеннины из России для перепродажи, сообщили РИА Новости в управлении Фингвардии приморского города Ливорно.
Внутренняя обивка машины сделана из кожи определенного вида крокодила: эти рептилии находится под охраной Вашингтонской конвенции - соглашения государств, принятого в 1973 году для контроля международной торговли находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных. Для операций с изделиями из кожи и меха таких животных требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт.
Импортер автомобиля – дилерский центр из Рима – должен теперь дождаться решения судебной инстанции о возможности ввоза экзотической продукции.
Местное издание Corriere Fiorentino утверждает, что Rolls Royce был приобретен за 20 тысяч евро.
© Фото : @adm_gov/InstagramАвтомобиль марки Rolls Royce обит кожей редкого крокодила
Автомобиль марки Rolls Royce обит кожей редкого крокодила
1 из 2
Автомобиль марки Rolls Royce обит кожей редкого крокодила
© Фото : @adm_gov/Instagram
© Фото : @adm_gov/InstagramАвтомобиль марки Rolls Royce обит кожей редкого крокодила
Автомобиль марки Rolls Royce обит кожей редкого крокодила
2 из 2
Автомобиль марки Rolls Royce обит кожей редкого крокодила
© Фото : @adm_gov/Instagram
 
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