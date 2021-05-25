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В Италии арестовали обитый кожей редкого крокодила Rolls Royce из России
В Италии арестовали обитый кожей редкого крокодила Rolls Royce из России - РИА Новости, 25.05.2021
В Италии арестовали обитый кожей редкого крокодила Rolls Royce из России
Финансовая гвардия и таможенная служба Италии наложили арест на автомобиль марки Rolls Royce, который прибыл на Апеннины из России для перепродажи, сообщили РИА РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:21
2021-05-25T15:21
2021-05-25T15:21
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РИМ, 25 мая - РИА Новости. Финансовая гвардия и таможенная служба Италии наложили арест на автомобиль марки Rolls Royce, который прибыл на Апеннины из России для перепродажи, сообщили РИА Новости в управлении Фингвардии приморского города Ливорно.Внутренняя обивка машины сделана из кожи определенного вида крокодила: эти рептилии находится под охраной Вашингтонской конвенции - соглашения государств, принятого в 1973 году для контроля международной торговли находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных. Для операций с изделиями из кожи и меха таких животных требуется предварительная выдача и предъявление разрешения на экспорт.Импортер автомобиля – дилерский центр из Рима – должен теперь дождаться решения судебной инстанции о возможности ввоза экзотической продукции.Местное издание Corriere Fiorentino утверждает, что Rolls Royce был приобретен за 20 тысяч евро.
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