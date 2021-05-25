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https://ria.ru/20210525/aviasoobschenie-1733836461.html
Украине предрекли миллиардные убытки после отмены полетов над Белоруссией
Украине предрекли миллиардные убытки после отмены полетов над Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021
Украине предрекли миллиардные убытки после отмены полетов над Белоруссией
Киев руководствовался политической логикой, принимая решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией, это вредит экономическим интересам Украины и приведет к... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T15:35
2021-05-25T15:35
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
мид белоруссии
белоруссия
украина
в мире
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КИЕВ, 25 мая - РИА Новости. Киев руководствовался политической логикой, принимая решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией, это вредит экономическим интересам Украины и приведет к миллиардным убыткам, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.Украинский премьер Денис Шмыгаль во вторник сообщил, что Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики."Политически это решение имеет свою логику, но она не соотносится с национальными интересами Украины, его (нацинтереса - ред.) здесь нет. По итогам 2019 года "Белавиа" заплатила Украине разного рода сборов и налогов на сумму более 20 миллионов долларов. Эта третья по величине компания, которая работает на рынке Украины, совершившая в прошлом году 10 644 рейса. Кроме этого, надо понимать, что надо оценивать те убытки, которые понесут украинские компании, теряя возможность пролетать над воздушным пространством Белоруссии. В целом их можно будет оценить на протяжении ближайшего года-полтора на сумму около миллиарда гривен (около 36,5 миллиона долларов)", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.По его мнению, кроме экономических убытков возникают политические риски, связанные с этим решением. "Белоруссию подталкивают к более тесному союзу с Россией, осложняют общие экономические отношения. Товарооборот между странами за прошлый год - около 5 миллиардов долларов, и по некоторым статьям для Украины он критичен. Например, поставки нефтепродуктов, дизельного топлива, химия для большой стройки для Киева важны, а Белоруссия сегодня доминирует на этом рынке", - считает эксперт.Бортник не исключил, что за решением по авиасообщению могут последовать и другие ограничения: запрет импорта электроэнергии и санкции против президента Александра Лукашенко. "Вполне все это может быть, ситуация, очевидно, скатывается в очередное обострение и ухудшение отношений, что не в интересах Украины, ее народа и экономики. В наших интересах, наоборот, перехват транзита через Беларусь, но, к сожалению, политическая логика, оказание давления на Лукашенко и солидаризация с западными партнерами приводит к таким решениям", - считает политолог.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733806757.html
https://ria.ru/20210525/aviasoobschenie-1733786179.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мид белоруссии, белоруссия, украина, в мире

Украине предрекли миллиардные убытки после отмены полетов над Белоруссией

15:35 25.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КИЕВ, 25 мая - РИА Новости. Киев руководствовался политической логикой, принимая решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией, это вредит экономическим интересам Украины и приведет к миллиардным убыткам, считает директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Украинский премьер Денис Шмыгаль во вторник сообщил, что Украина с 00.00 мск 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске. Украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
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"Политически это решение имеет свою логику, но она не соотносится с национальными интересами Украины, его (нацинтереса - ред.) здесь нет. По итогам 2019 года "Белавиа" заплатила Украине разного рода сборов и налогов на сумму более 20 миллионов долларов. Эта третья по величине компания, которая работает на рынке Украины, совершившая в прошлом году 10 644 рейса. Кроме этого, надо понимать, что надо оценивать те убытки, которые понесут украинские компании, теряя возможность пролетать над воздушным пространством Белоруссии. В целом их можно будет оценить на протяжении ближайшего года-полтора на сумму около миллиарда гривен (около 36,5 миллиона долларов)", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
По его мнению, кроме экономических убытков возникают политические риски, связанные с этим решением. "Белоруссию подталкивают к более тесному союзу с Россией, осложняют общие экономические отношения. Товарооборот между странами за прошлый год - около 5 миллиардов долларов, и по некоторым статьям для Украины он критичен. Например, поставки нефтепродуктов, дизельного топлива, химия для большой стройки для Киева важны, а Белоруссия сегодня доминирует на этом рынке", - считает эксперт.
Бортник не исключил, что за решением по авиасообщению могут последовать и другие ограничения: запрет импорта электроэнергии и санкции против президента Александра Лукашенко. "Вполне все это может быть, ситуация, очевидно, скатывается в очередное обострение и ухудшение отношений, что не в интересах Украины, ее народа и экономики. В наших интересах, наоборот, перехват транзита через Беларусь, но, к сожалению, политическая логика, оказание давления на Лукашенко и солидаризация с западными партнерами приводит к таким решениям", - считает политолог.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
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