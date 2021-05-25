https://ria.ru/20210525/aviasoobschenie-1733814960.html

Austrian Airlines отменит все рейсы, которые проходят над Белоруссией

Austrian Airlines отменит все рейсы, которые проходят над Белоруссией - РИА Новости, 25.05.2021

Austrian Airlines отменит все рейсы, которые проходят над Белоруссией

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines в ближайшие дни и до дальнейшего распоряжения отменяет все рейсы, которые проходят над Белоруссией, маршруты меняться РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:49

2021-05-25T13:49

2021-05-25T14:22

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ВЕНА, 25 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines в ближайшие дни и до дальнейшего распоряжения отменяет все рейсы, которые проходят над Белоруссией, маршруты меняться не будут, сообщила во вторник РИА Новости представитель авиакомпании."Мы принимаем решения всегда в согласовании с Lufthansa Group и находимся в постоянном контакте с австрийскими властями. В ближайшие дни и до дальнейшего распоряжения не состоятся рейсы Austrian Airlines, которые пролетали бы через воздушное пространство Белоруссии", - сказала собеседница агентства.Среди прочих, рейсы Austrian Airlines из Вены в Москву пролетают через воздушное пространство Белоруссии, значит, они тоже подлежат отмене в ближайшие дни. Представитель авиакомпании не ответила на вопрос, планируют ли в Austrian Airlines в будущем перестроить маршруты таких рейсов в облет белорусского пространства, чтобы они продолжили выполняться.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html

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