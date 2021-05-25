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Die Welt предрек Арктике "судьбу Крыма"
Die Welt предрек Арктике "судьбу Крыма" - РИА Новости, 25.05.2021
Die Welt предрек Арктике "судьбу Крыма"
США и НАТО следует разработать стратегию по противодействию усиливающемуся влиянию России в Арктике, иначе ее постигнет "судьба Крыма", пишет Die Welt. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:20
2021-05-25T19:20
арктический совет
россия
арктика
нато
республика крым
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США и НАТО следует разработать стратегию по противодействию усиливающемуся влиянию России в Арктике, иначе ее постигнет "судьба Крыма", пишет Die Welt.Как отмечает автор статьи Клеменс Вергин, Россия, заняв место председателя Арктического совета, планирует усилить позиции в богатом природными ресурсами регионе. По мнению журналиста, в последние годы Москва заметно нарастила военное присутствие в Арктике: еще в 2019-му она объявила о завершении строительства и модернизации 19 взлетно-посадочных полос.В марте этого года три российские атомные подводные лодки впервые одновременно пробили арктический лед и появились на поверхности, напомнил Вергин. По его словам, это не только облегчит разработку крупных месторождений природного газа, но и сигнализирует о притязаниях на регион.Он рекомендовал разработать стратегию по сдерживанию России, иначе Запад "проснется слишком поздно и будет вынужден мириться со свершившимся фактом, как это уже было с Крымом".Россия будет председательствовать в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Основными темами его работы станет изменение климата, развитие человеческого капитала, поддержка коренных малочисленных народов. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал Арктику территорией мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. По его словам, позитивные взаимоотношения стран Арктического совета важно распространить и на военную сферу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/arktika-1733520138.html
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россия
арктика
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арктический совет, россия, арктика, нато, республика крым, сша, в мире

Die Welt предрек Арктике "судьбу Крыма"

13:20 25.05.2021 (обновлено: 19:20 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США и НАТО следует разработать стратегию по противодействию усиливающемуся влиянию России в Арктике, иначе ее постигнет "судьба Крыма", пишет Die Welt.
Как отмечает автор статьи Клеменс Вергин, Россия, заняв место председателя Арктического совета, планирует усилить позиции в богатом природными ресурсами регионе. По мнению журналиста, в последние годы Москва заметно нарастила военное присутствие в Арктике: еще в 2019-му она объявила о завершении строительства и модернизации 19 взлетно-посадочных полос.
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В марте этого года три российские атомные подводные лодки впервые одновременно пробили арктический лед и появились на поверхности, напомнил Вергин. По его словам, это не только облегчит разработку крупных месторождений природного газа, но и сигнализирует о притязаниях на регион.
"Несмотря на то что США обвиняют России в "милитаризации" Арктики, администрация Байдена пока не знает, как помешать Москве", — пояснил автор.
Он рекомендовал разработать стратегию по сдерживанию России, иначе Запад "проснется слишком поздно и будет вынужден мириться со свершившимся фактом, как это уже было с Крымом".
Россия будет председательствовать в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Основными темами его работы станет изменение климата, развитие человеческого капитала, поддержка коренных малочисленных народов.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал Арктику территорией мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. По его словам, позитивные взаимоотношения стран Арктического совета важно распространить и на военную сферу.
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