https://ria.ru/20210525/arktika-1733809147.html

Die Welt предрек Арктике "судьбу Крыма"

Die Welt предрек Арктике "судьбу Крыма" - РИА Новости, 25.05.2021

Die Welt предрек Арктике "судьбу Крыма"

США и НАТО следует разработать стратегию по противодействию усиливающемуся влиянию России в Арктике, иначе ее постигнет "судьба Крыма", пишет Die Welt. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:20

2021-05-25T13:20

2021-05-25T19:20

арктический совет

россия

арктика

нато

республика крым

сша

в мире

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США и НАТО следует разработать стратегию по противодействию усиливающемуся влиянию России в Арктике, иначе ее постигнет "судьба Крыма", пишет Die Welt.Как отмечает автор статьи Клеменс Вергин, Россия, заняв место председателя Арктического совета, планирует усилить позиции в богатом природными ресурсами регионе. По мнению журналиста, в последние годы Москва заметно нарастила военное присутствие в Арктике: еще в 2019-му она объявила о завершении строительства и модернизации 19 взлетно-посадочных полос.В марте этого года три российские атомные подводные лодки впервые одновременно пробили арктический лед и появились на поверхности, напомнил Вергин. По его словам, это не только облегчит разработку крупных месторождений природного газа, но и сигнализирует о притязаниях на регион.Он рекомендовал разработать стратегию по сдерживанию России, иначе Запад "проснется слишком поздно и будет вынужден мириться со свершившимся фактом, как это уже было с Крымом".Россия будет председательствовать в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Основными темами его работы станет изменение климата, развитие человеческого капитала, поддержка коренных малочисленных народов. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал Арктику территорией мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. По его словам, позитивные взаимоотношения стран Арктического совета важно распространить и на военную сферу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210523/arktika-1733520138.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/arktika-1732716334.html

россия

арктика

республика крым

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктический совет, россия, арктика, нато, республика крым, сша, в мире