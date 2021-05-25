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При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM - РИА Новости, 25.05.2021
При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
Активистка движения Black Lives Matter и политик британской партии Taking the Initiative (TTIP) Саша Джонсон пострадала при стрельбе в Лондоне, она находится в... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T01:43
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Активистка движения Black Lives Matter и политик британской партии Taking the Initiative (TTIP) Саша Джонсон пострадала при стрельбе в Лондоне, она находится в реанимации, ее однопартийцы считают случившееся преднамеренным нападением, сообщила партия.Лондонская полиция ранее сообщила о стрельбе на юге Лондона в ночь на воскресенье вблизи дома, где проходила вечеринка. Правоохранители ведут расследование, однако пока не рассматривают инцидент как целенаправленное нападение.По заявлению партии, Джонсон неоднократно подвергалась угрозам. TTIP обвиняет полицию в недостаточном расследовании при изучении инцидента."Знает ли полиция, кем была цель нападения, чтобы заключать, что Саша не была целью? Как кто-то может выстрелить кому-то в голову случайно?" - сообщила партия TTIP в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Годовщина протестов: в США вспоминают афроамериканца Джорджа Флойда
Акции памяти Джорджа Флойда проходят в разных городах Америки в преддверии годовщины его смерти. В нью-йоркском районе Бруклин собрались активисты, перед которыми выступил брат покойного Терренс Флойд. В Миннеаполисе прошел марш памяти и солидарности с движением за права темнокожих Black lives matter. На мероприятиях скандировались лозунги и исполнялись песни, посвященные афроамериканцам, погибшим от рук полицейских. Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года после того, как полицейский при его задержании применил удушающий прием. Его смерть стала началом массовых выступлений в США против дискриминации и произвола полицейских.
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великобритания, лондон, в мире

При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM

01:43 25.05.2021
 
© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции Лондона
Сотрудники полиции Лондона - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Tim Ireland
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. Активистка движения Black Lives Matter и политик британской партии Taking the Initiative (TTIP) Саша Джонсон пострадала при стрельбе в Лондоне, она находится в реанимации, ее однопартийцы считают случившееся преднамеренным нападением, сообщила партия.
Лондонская полиция ранее сообщила о стрельбе на юге Лондона в ночь на воскресенье вблизи дома, где проходила вечеринка. Правоохранители ведут расследование, однако пока не рассматривают инцидент как целенаправленное нападение.
"В настоящее время Саша находится в реанимации, ей недавно сделали операцию, она восстанавливается после операции", - говорится в заявлении партии в Facebook.
По заявлению партии, Джонсон неоднократно подвергалась угрозам. TTIP обвиняет полицию в недостаточном расследовании при изучении инцидента.
"Знает ли полиция, кем была цель нападения, чтобы заключать, что Саша не была целью? Как кто-то может выстрелить кому-то в голову случайно?" - сообщила партия TTIP в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
 
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