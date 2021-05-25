https://ria.ru/20210525/akkreditatsiya-1733823579.html

Удостоверяющий центр "Такском" первым в РФ аккредитован по новым правилам

Удостоверяющий центр "Такском" первым в РФ аккредитован по новым правилам - РИА Новости, 25.05.2021

Удостоверяющий центр "Такском" первым в РФ аккредитован по новым правилам

Удостоверяющий центр (УЦ) ООО "Такском" в соответствии с решением правительственной комиссии 18 мая 2021 года первым в стране получил аккредитацию согласно... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T14:40

2021-05-25T14:40

2021-05-25T14:40

новости компаний - экономика

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Удостоверяющий центр (УЦ) ООО "Такском" в соответствии с решением правительственной комиссии 18 мая 2021 года первым в стране получил аккредитацию согласно новым требованиям закона № 63-ФЗ "Об электронной подписи".В июле 2020 года вступил в силу ряд поправок в закон № 63-ФЗ. Часть из них связана с ужесточением требований к аккредитации удостоверяющих центров. Без переаккредитации существующие УЦ смогут выдавать электронные подписи только до 1 июля 2021 года. К удостоверяющему центру ООО "Такском" это не относится. Компания в очередной раз подтвердила надёжную деловую репутацию и соответствие всем требованиям, установленным действующим законодательством РФ об электронной подписи.Аккредитованный по новым требованиям УЦ ООО "Такском" продолжит после 1 июля 2021 года выпускать электронные подписи для индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц.Не получившим аккредитацию по новым правилам удостоверяющим центрам "Такском" предлагает взаимовыгодное сотрудничество в качестве партнёров и агентов. Ознакомиться с услугами УЦ "Такском" вы можете на специальной странице сайта.Такском – крупнейший разработчик программного обеспечения для руководителей и бухгалтеров в России. Компания является первым оператором электронной отчетности и основоположником обмена электронными документами в стране. 20 лет компания помогает организациям наладить взаимодействие с государством и контрагентами, а также упростить и ускорить внутренние бизнес-процессы. Сегодня "Такском" — крупнейший оператор ЭДО, ОФД и аккредитованный удостоверяющий центр в России.В феврале 2021 года УЦ "Такском" исполнился 21 год. За это время центром выдано более 3 миллионов электронных подписей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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