https://ria.ru/20210524/zelenskiy-1733617893.html

В офисе Зеленского назвали Россию организатором экстренной посадки борта Ryanair в Минске

В офисе Зеленского назвали Россию организатором экстренной посадки борта Ryanair в Минске - РИА Новости, 24.05.2021

В офисе Зеленского назвали Россию организатором экстренной посадки борта Ryanair в Минске

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что "главным организатором и выгодоприобретателем" принудительной посадки самолета Ryanair в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:54

2021-05-24T11:54

2021-05-24T12:15

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киев

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минск

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КИЕВ, 24 мая – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что "главным организатором и выгодоприобретателем" принудительной посадки самолета Ryanair в Минске является РФ.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Он считает, что вынужденная посадка самолета в Минске – это проявление международного терроризма. "Воздушный инцидент в Белоруссии с рейсом Афины-Вильнюс - это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно. Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военной авиации - безусловный и демонстративный вызов современному миру", - заявил Подоляк.По его словам, этот инцидент требует обязательной жесткой юридической оценки. Он отметил, что минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром, оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного сценария."Понятно, что официальный Минск равнодушен к собственной репутации и потому средств воздействия не так много - только изоляции и только существенные финансово-торговые ограничения. Понятно также, что, если бы подобный инцидент с силовым принуждением иностранного пассажирского авиалайнера к немотивированной посадке случился в свободной стране, последствия были бы намного тяжелее. Вплоть до изгнания из адекватного межгосударственного общения", - считает Подоляк.В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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верховная рада украины, киев, происшествия, политика, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, владимир зеленский, минск, украина