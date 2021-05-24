https://ria.ru/20210524/zatmenie-1733589515.html

Ученый рассказал об особенностях полного лунного затмения 26 мая

Ученый рассказал об особенностях полного лунного затмения 26 мая - РИА Новости, 24.05.2021

Ученый рассказал об особенностях полного лунного затмения 26 мая

Полную фазу затмения Луны 26 мая можно будет увидеть невооруженным глазом даже при дневном освещении, при этом дождливая погода может испортить наблюдения на... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T08:47

2021-05-24T08:47

2021-05-24T12:53

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космос - риа наука

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая — РИА Новости. Полную фазу затмения Луны 26 мая можно будет увидеть невооруженным глазом даже при дневном освещении, при этом дождливая погода может испортить наблюдения на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости профессор Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгений Зубко.По данным Московского планетария, 26 мая произойдут перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Момент наступления полнолуния — в 14:14 мск — разминется с прохождением Луной точки перигея — в 04:52 мск — на 9 часов 22 минуты. Таким образом, 26 мая будет возможность увидеть полное затмение Суперлуны. Для большей части России это лунное затмение придется на дневное время и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткую полную фазу затмения вечером смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краев, Камчатки, Чукотки и прилегающих к ним территорий."Затмение формально будет полным. То есть в какой-то момент вся поверхность Луны погрузится в земную тень. Однако продолжительность полной фазы невелика, всего 20 минут. Но полная фаза и частичное затмение до и после полной фазы видны невооруженным глазом. В условиях дневного освещения их труднее увидеть, но все равно возможно", — сказал ученый.По его словам, начало затмения — в 19:50 (12:50 мск), а полная фаза — 21:20."Однако ожидается дождливая погода. Это может помешать. Луна дальше слоя облаков, поэтому они ее скроют от наблюдателей", — уточнил собеседник.Зубко также отметил, что видимое "увеличение" размера Луны будет трудно заметить людям без опыта наблюдений за ней."Затмения Луны происходят довольно регулярно, два-три раза в год. Суть явления вполне проста: обращаясь по орбите вокруг Земли, Луна попадает в ее тень. Другими словами, Солнце, Земля и Луна оказываются на одной прямой. Затмение Луны имеет ограниченную научную ценность, но может сослужить хорошую службу в образовательных целях. Например, еще древние греки, из круглой формы земной тени на поверхности Луны смогли сделать вывод о шарообразности нашей планеты. Так что наблюдение лунных затмений особенно рекомендуется "плоскоземельщикам", — добавил ученый.

https://ria.ru/20210430/luna-1730648522.html

https://ria.ru/20210427/superluna-1730100691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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