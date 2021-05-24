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https://ria.ru/20210524/zaklyuchennye-1733642387.html
СК поддержал идею ФСИН заменить трудовых мигрантов осужденными
СК поддержал идею ФСИН заменить трудовых мигрантов осужденными - РИА Новости, 24.05.2021
СК поддержал идею ФСИН заменить трудовых мигрантов осужденными
В Следственном комитете РФ поддержали предложение ФСИН о рабочих местах для заключенных, отметив, что такое решение может благоприятно отразиться на... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:48
2021-05-24T13:48
россия
светлана петренко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Следственном комитете РФ поддержали предложение ФСИН о рабочих местах для заключенных, отметив, что такое решение может благоприятно отразиться на профилактике и снижении уровня преступности в стране, заявила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По ее словам, законодатель допускает замену отдельным лицам наказания на принудительные работы. Одно из назначений наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. Петренко отметила, что физический труд - одно из средств достижения таких целей, а оплачиваемая занятость для тех, кто будет выполнять работу на объектах, где не хватает рук, станет и большим шагом для дальнейшей социальной адаптации осужденных.Помимо этого, представитель СК РФ подчеркнула, что стабильная зарплата может быть направлена на возмещение ущерба и на исполнение приговора суда в случае назначения дополнительного наказания в виде штрафа. "Безусловно, за указанным контингентом необходимо установить надлежащий контроль", - добавила она.Петренко указала, что "часть трудовых мигрантов не всегда соблюдает требования российского законодательства". "Если говорить об уголовно наказуемых деяниях, то, к примеру, по статистике в 2020 году количество лиц из числа граждан других государств или лиц без гражданства, совершивших особо тяжкие преступления, составило более 2,5 тысячи, что по сравнению с 2019 годом больше на 5,5%. И это в условиях ковидных ограничений. Это ещё один критерий, который позволяет говорить о целесообразности предложения ФСИН России, что явно могло бы благоприятно отразиться на профилактике и снижении уровня преступности в стране", - заключила она.Ранее Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов. По его словам, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия". Он также сообщил, что право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас 188 тысяч человек.
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россия, светлана петренко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), общество

СК поддержал идею ФСИН заменить трудовых мигрантов осужденными

13:48 24.05.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновИсправительная колония общего режима
Исправительная колония общего режима - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Следственном комитете РФ поддержали предложение ФСИН о рабочих местах для заключенных, отметив, что такое решение может благоприятно отразиться на профилактике и снижении уровня преступности в стране, заявила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"С точки зрения профилактики преступности, с одной стороны, и реализации целей наказания, с другой стороны, идея директора ФСИН России Александра Калашникова заменить на строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов трудом осужденных рациональна и заслуживает поддержки", - сказала Петренко.
По ее словам, законодатель допускает замену отдельным лицам наказания на принудительные работы. Одно из назначений наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений. Петренко отметила, что физический труд - одно из средств достижения таких целей, а оплачиваемая занятость для тех, кто будет выполнять работу на объектах, где не хватает рук, станет и большим шагом для дальнейшей социальной адаптации осужденных.
Помимо этого, представитель СК РФ подчеркнула, что стабильная зарплата может быть направлена на возмещение ущерба и на исполнение приговора суда в случае назначения дополнительного наказания в виде штрафа. "Безусловно, за указанным контингентом необходимо установить надлежащий контроль", - добавила она.
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Петренко указала, что "часть трудовых мигрантов не всегда соблюдает требования российского законодательства". "Если говорить об уголовно наказуемых деяниях, то, к примеру, по статистике в 2020 году количество лиц из числа граждан других государств или лиц без гражданства, совершивших особо тяжкие преступления, составило более 2,5 тысячи, что по сравнению с 2019 годом больше на 5,5%. И это в условиях ковидных ограничений. Это ещё один критерий, который позволяет говорить о целесообразности предложения ФСИН России, что явно могло бы благоприятно отразиться на профилактике и снижении уровня преступности в стране", - заключила она.
Ранее Калашников предложил использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов. По его словам, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия". Он также сообщил, что право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас 188 тысяч человек.
 
РоссияСветлана ПетренкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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