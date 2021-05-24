Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/zaklyuchennye-1733585148.html
Глава Минюста оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
Глава Минюста оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными - РИА Новости, 24.05.2021
Глава Минюста оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
Глава Минюста Константин Чуйченко поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T06:45
2021-05-24T12:28
россия
александр калашников
министерство юстиции рф (минюст россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
константин чуйченко
хабаровск
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156346/31/1563463176_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_8b1eb1b26f244865dc0cb9fb9416c4e9.jpg
ХАБАРОВСК, 24 мая — РИА Новости. Глава Минюста Константин Чуйченко поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными. Ранее с такой инициативой выступил директор ФСИН Александр Калашников, отметив, что на замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тысяч человек. Он также выразил мнение, что так "решится трудовая проблема и произойдет социализация" заключенных.По его словам, министерству интересны крупные инвестпроекты, где можно занять от тысячи заключенных.Чуйченко добавил, что "надо двигаться по всем направлениям, создавать места" — открытие исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания."Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь восемь тысяч с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов", — заключил он.По словам министра, идут разговоры с бизнесом, заключаются соответствующие соглашения, также вопросом активно занимается ФСИН.
https://ria.ru/20210520/peskov-1733111333.html
https://ria.ru/20210202/migranty-1595599421.html
россия
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156346/31/1563463176_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_90e0e13f2ca488820db9e774b3f8b3ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр калашников, министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, хабаровск, общество, политика

Глава Минюста оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными

06:45 24.05.2021 (обновлено: 12:28 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава Минюста России Константин Чуйченко
Глава Минюста России Константин Чуйченко - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 24 мая — РИА Новости. Глава Минюста Константин Чуйченко поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными.
Ранее с такой инициативой выступил директор ФСИН Александр Калашников, отметив, что на замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тысяч человек. Он также выразил мнение, что так "решится трудовая проблема и произойдет социализация" заключенных.

"Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу", — сказал Чуйченко на встрече с журналистами в Хабаровске.

По его словам, министерству интересны крупные инвестпроекты, где можно занять от тысячи заключенных.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 12:50
Идею по рабочим местам для осужденных надо обсуждать, заявил Песков
Чуйченко добавил, что "надо двигаться по всем направлениям, создавать места" — открытие исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.
"Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь восемь тысяч с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов", — заключил он.
По словам министра, идут разговоры с бизнесом, заключаются соответствующие соглашения, также вопросом активно занимается ФСИН.
Сотрудник полиции выстраивает в очередь мигрантов у здания УФМС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 02:38
Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
 
РоссияАлександр КалашниковМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Константин ЧуйченкоХабаровскОбществоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом
03:04"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Глава Счетной палаты Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
Лента новостейМолния