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Глава Минюста оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
Глава Минюста оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными - РИА Новости, 24.05.2021
Глава Минюста оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными
Глава Минюста Константин Чуйченко поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T06:45
2021-05-24T06:45
2021-05-24T12:28
россия
александр калашников
министерство юстиции рф (минюст россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
константин чуйченко
хабаровск
общество
политика
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ХАБАРОВСК, 24 мая — РИА Новости. Глава Минюста Константин Чуйченко поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными. Ранее с такой инициативой выступил директор ФСИН Александр Калашников, отметив, что на замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тысяч человек. Он также выразил мнение, что так "решится трудовая проблема и произойдет социализация" заключенных.По его словам, министерству интересны крупные инвестпроекты, где можно занять от тысячи заключенных.Чуйченко добавил, что "надо двигаться по всем направлениям, создавать места" — открытие исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания."Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь восемь тысяч с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов", — заключил он.По словам министра, идут разговоры с бизнесом, заключаются соответствующие соглашения, также вопросом активно занимается ФСИН.
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россия, александр калашников, министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, хабаровск, общество, политика
ХАБАРОВСК, 24 мая — РИА Новости.
Глава Минюста Константин Чуйченко
поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными.
Ранее с такой инициативой выступил директор ФСИН Александр Калашников
, отметив, что на замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тысяч человек. Он также выразил мнение, что так "решится трудовая проблема и произойдет социализация" заключенных.
"Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу", — сказал Чуйченко на встрече с журналистами в Хабаровске.
По его словам, министерству интересны крупные инвестпроекты, где можно занять от тысячи заключенных.
Чуйченко добавил, что "надо двигаться по всем направлениям, создавать места" — открытие исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.
"Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь восемь тысяч с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов", — заключил он.
По словам министра, идут разговоры с бизнесом, заключаются соответствующие соглашения, также вопросом активно занимается ФСИН.