https://ria.ru/20210524/zaklyuchennye-1733585148.html

Глава Минюста оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными

Глава Минюста оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными - РИА Новости, 24.05.2021

Глава Минюста оценил идею замещения трудовых мигрантов заключенными

Глава Минюста Константин Чуйченко поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T06:45

2021-05-24T06:45

2021-05-24T12:28

россия

александр калашников

министерство юстиции рф (минюст россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

константин чуйченко

хабаровск

общество

политика

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ХАБАРОВСК, 24 мая — РИА Новости. Глава Минюста Константин Чуйченко поддержал идею заменить трудовых мигрантов заключенными. Ранее с такой инициативой выступил директор ФСИН Александр Калашников, отметив, что на замену наказания принудительными работами сейчас имеют право 188 тысяч человек. Он также выразил мнение, что так "решится трудовая проблема и произойдет социализация" заключенных.По его словам, министерству интересны крупные инвестпроекты, где можно занять от тысячи заключенных.Чуйченко добавил, что "надо двигаться по всем направлениям, создавать места" — открытие исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания."Но на сегодняшний день у нас создано всего лишь восемь тысяч с небольшим этих самых мест. Соответственно, мы в полной мере не можем реализовать право людей на замену лишения свободы на исправительные работы. Это очень социально значимая и интересная вещь, потому что люди тем самым не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов", — заключил он.По словам министра, идут разговоры с бизнесом, заключаются соответствующие соглашения, также вопросом активно занимается ФСИН.

https://ria.ru/20210520/peskov-1733111333.html

https://ria.ru/20210202/migranty-1595599421.html

россия

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россия, александр калашников, министерство юстиции рф (минюст россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), константин чуйченко, хабаровск, общество, политика