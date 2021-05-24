МИД назвал задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии
19:44 24.05.2021 (обновлено: 20:14 24.05.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Москва считает внутренним делом Белоруссии задержание одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, заявил МИД РФ.
"Мы приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей Telegram -канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии. Есть информация, что кроме Романа Протасевича на борт самолета не вернулась гражданка России. По данному вопросу посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь", - говорится в заявлении.
Действия белорусских авиационных властей в ситуации вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолёта Ryanair соответствовали международным нормам, заявил в понедельник МИД РФ.
"По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам", - говорится в сообщении министерства.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.