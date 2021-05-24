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МИД назвал задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии
МИД назвал задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2021
МИД назвал задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии
Москва считает внутренним делом Белоруссии задержание одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, заявил МИД РФ. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:44
2021-05-24T20:14
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Москва считает внутренним делом Белоруссии задержание одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, заявил МИД РФ.Действия белорусских авиационных властей в ситуации вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолёта Ryanair соответствовали международным нормам, заявил в понедельник МИД РФ."По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам", - говорится в сообщении министерства.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире

МИД назвал задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

19:44 24.05.2021 (обновлено: 20:14 24.05.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, приземляется в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Москва считает внутренним делом Белоруссии задержание одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, заявил МИД РФ.

"Мы приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей Telegram -канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии. Есть информация, что кроме Романа Протасевича на борт самолета не вернулась гражданка России. По данному вопросу посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь", - говорится в заявлении.

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Действия белорусских авиационных властей в ситуации вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолёта Ryanair соответствовали международным нормам, заявил в понедельник МИД РФ.
"По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам", - говорится в сообщении министерства.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияВ мире
 
 
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