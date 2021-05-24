https://ria.ru/20210524/zaderzhanie-1733724570.html

МИД назвал задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

МИД назвал задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2021

МИД назвал задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

Москва считает внутренним делом Белоруссии задержание одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, заявил МИД РФ. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:44

2021-05-24T19:44

2021-05-24T20:14

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Москва считает внутренним делом Белоруссии задержание одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, заявил МИД РФ.Действия белорусских авиационных властей в ситуации вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолёта Ryanair соответствовали международным нормам, заявил в понедельник МИД РФ."По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам", - говорится в сообщении министерства.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/reaktsiya-1733616797.html

https://ria.ru/20210524/potok-1733718874.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, в мире