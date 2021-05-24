В Госдуме прокомментировали задержание Протасевича в Минске
© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Задержание основателя признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича является внутренним делом Белоруссии, страна обязана бороться с угрозами своей нацбезопасности, при этом украинская сторона не должна здесь белорусам указывать, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Это независимое государство. Если они видят угрозу своей безопасности, то они обязаны бороться с этой угрозой. А какими методами и как - что мне им указывать? Любое государство выбирает те методы, которые считает возможными и нужными", - сказал Калашников.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в воскресенье в Минске, после того, как появилась информация, что он заминирован. Для сопровождения самолета вылетел белорусский истребитель МиГ-29. На борту находился один из создателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан после посадки лайнера. После инцидента МИД Украины потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения Протасевича, которого задержали в Минске в воскресенье. С резкой критикой действий белорусской стороны также выступили Польша и еще ряд стран.
Комментируя происшедшее, глава думского комитета по делам СНГ напомнил об инциденте с задержанными в июле 2020 года в Минске россиянами и украинцами, выдачи которых требовал Киев для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе. Тогда в итоге задержанные были отпущены на свободу, а в украинских СМИ в то же время появилась информация о неудачной спецоперации спецслужб страны по их задержанию в интересах Киева.
"Помните скандал с нашими охранниками-чоповцами, которые были в Белоруссии? Вот там примерно по такой схеме действовали - их украинцы хотели посадить, задержать и судить. Поэтому что они там теперь белорусам указывают? Почему-то другая страна, так называемая демократическая - Польша, Украина или любая другая - планируют это вместе со спецслужбами... То, что они хотели сделать, - сделали белорусы. И правильно сделали. Если они считают это возможным и нужным - ну что ж. Это дело белорусов - делать это или не делать, я не могу им в этом отказать", - добавил Калашников.
Протасевич является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок в Белоруссии. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.