Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/zaderzhanie-1733615395.html
В Госдуме прокомментировали задержание Протасевича в Минске
В Госдуме прокомментировали задержание Протасевича в Минске - РИА Новости, 24.05.2021
В Госдуме прокомментировали задержание Протасевича в Минске
Задержание основателя признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича является внутренним делом Белоруссии, страна обязана бороться с... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:42
2021-05-24T11:42
задержание основателя telegram-канала nexta
леонид калашников
госдума рф
минск
белоруссия
киев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733558158_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_f9ad5aac0991e902653873fd2fa00013.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Задержание основателя признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича является внутренним делом Белоруссии, страна обязана бороться с угрозами своей нацбезопасности, при этом украинская сторона не должна здесь белорусам указывать, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в воскресенье в Минске, после того, как появилась информация, что он заминирован. Для сопровождения самолета вылетел белорусский истребитель МиГ-29. На борту находился один из создателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан после посадки лайнера. После инцидента МИД Украины потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения Протасевича, которого задержали в Минске в воскресенье. С резкой критикой действий белорусской стороны также выступили Польша и еще ряд стран.Комментируя происшедшее, глава думского комитета по делам СНГ напомнил об инциденте с задержанными в июле 2020 года в Минске россиянами и украинцами, выдачи которых требовал Киев для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе. Тогда в итоге задержанные были отпущены на свободу, а в украинских СМИ в то же время появилась информация о неудачной спецоперации спецслужб страны по их задержанию в интересах Киева."Помните скандал с нашими охранниками-чоповцами, которые были в Белоруссии? Вот там примерно по такой схеме действовали - их украинцы хотели посадить, задержать и судить. Поэтому что они там теперь белорусам указывают? Почему-то другая страна, так называемая демократическая - Польша, Украина или любая другая - планируют это вместе со спецслужбами... То, что они хотели сделать, - сделали белорусы. И правильно сделали. Если они считают это возможным и нужным - ну что ж. Это дело белорусов - делать это или не делать, я не могу им в этом отказать", - добавил Калашников.Протасевич является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок в Белоруссии. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
минск
белоруссия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/17/1733558158_51:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_cc27c87de8921365fa1ad000f70c40d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, леонид калашников, госдума рф, минск, белоруссия, киев, происшествия

В Госдуме прокомментировали задержание Протасевича в Минске

11:42 24.05.2021
 
© AP Photo / Sergei GritsСотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Задержание основателя признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича является внутренним делом Белоруссии, страна обязана бороться с угрозами своей нацбезопасности, при этом украинская сторона не должна здесь белорусам указывать, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
"Это независимое государство. Если они видят угрозу своей безопасности, то они обязаны бороться с этой угрозой. А какими методами и как - что мне им указывать? Любое государство выбирает те методы, которые считает возможными и нужными", - сказал Калашников.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в воскресенье в Минске, после того, как появилась информация, что он заминирован. Для сопровождения самолета вылетел белорусский истребитель МиГ-29. На борту находился один из создателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан после посадки лайнера. После инцидента МИД Украины потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения Протасевича, которого задержали в Минске в воскресенье. С резкой критикой действий белорусской стороны также выступили Польша и еще ряд стран.
Комментируя происшедшее, глава думского комитета по делам СНГ напомнил об инциденте с задержанными в июле 2020 года в Минске россиянами и украинцами, выдачи которых требовал Киев для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные с участием в конфликте в Донбассе. Тогда в итоге задержанные были отпущены на свободу, а в украинских СМИ в то же время появилась информация о неудачной спецоперации спецслужб страны по их задержанию в интересах Киева.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
11:41
"Как в кино". Пассажир рейса Ryanair рассказал о посадке в Минске
"Помните скандал с нашими охранниками-чоповцами, которые были в Белоруссии? Вот там примерно по такой схеме действовали - их украинцы хотели посадить, задержать и судить. Поэтому что они там теперь белорусам указывают? Почему-то другая страна, так называемая демократическая - Польша, Украина или любая другая - планируют это вместе со спецслужбами... То, что они хотели сделать, - сделали белорусы. И правильно сделали. Если они считают это возможным и нужным - ну что ж. Это дело белорусов - делать это или не делать, я не могу им в этом отказать", - добавил Калашников.
Протасевич является обвиняемым в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок в Белоруссии. Кроме этого, в отношении него возбуждено уголовное дело в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды к представителям власти и правоохранителям посредством Telegram-каналов. Протасевич также внесен в республике в список причастных к терроризму.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaЛеонид КалашниковГосдума РФМинскБелоруссияКиевПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом
03:04"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Глава Счетной палаты Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
Лента новостейМолния