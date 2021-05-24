https://ria.ru/20210524/vystavka-1733678374.html

В Москве открылась XXI международная выставка Металлообработка 2021

В Москве открылась XXI международная выставка Металлообработка 2021 - РИА Новости, 24.05.2021

В Москве открылась XXI международная выставка Металлообработка 2021

Более семисот промышленных компаний принимают участие в открывшейся в понедельник в Москве XXI Международной специализированной выставке оборудования, приборов... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:05

2021-05-24T16:05

2021-05-24T16:48

россия

владимир гутенев

экспоцентр

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

технологии

новости компаний - экономика

экономика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более семисот промышленных компаний принимают участие в открывшейся в понедельник в Москве XXI Международной специализированной выставке оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности "Металообработка-2021", сообщил на церемонии открытия врио гендиректора АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин. По его словам, наряду с ведущими российскими предприятиями отрасли региональные коллективные экспозиции представляют Калужская, Липецкая, Воронежская и другие российские регионы. Участников мероприятия ждет обширная деловая программа, которую откроет форум "Перспективы и механизмы реализации стратегии развития станкоинструментальной промышленности". Важным событием станет конференция "Технологии и оборудование отечественного станкостроения для технического перевооружения машиностроительных предприятий России". Замминистра Минпромторга Михаил Иванов назвал выставку "ключевым событием, которое является показателем высокого инвестиционного потенциала отрасли и служит великолепной площадкой для развития контактов, демонстрации наработок и перспективных идей". О мерах поддержки, которые оказывает Минпромторг представителям отрасли, рассказал первый заместитель думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев."Помощь государства – большой вклад в развитие отрасли. Минпромторгом разработан механизм субсидирования, а именно – 25 процентов для финишора-компании, которая на своих мощностях выпускает отечественную продукцию и 33 процента предприятию - которое выпускает комплектующие на территории России. Ориентиры роста в 5-10 процентов не очень большие. Надеюсь, что перспективы намного больше", - сказал Гутенев.Вице-президент Торгово-промышленной палаты Максим Фатеев представил проведенное рейтинговым агентством исследование.

https://ria.ru/20210212/ekspotsentr-1597166280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир гутенев, экспоцентр, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), технологии, новости компаний - экономика, экономика