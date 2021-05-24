В Москве открылась XXI международная выставка Металлообработка 2021
16:05 24.05.2021 (обновлено: 16:48 24.05.2021)
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"Участники XXI международной выставки "Металлообработка 2021"
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более семисот промышленных компаний принимают участие в открывшейся в понедельник в Москве XXI Международной специализированной выставке оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности "Металообработка-2021", сообщил на церемонии открытия врио гендиректора АО "Экспоцентр" Алексей Вялкин.
"Выставка расположилась на площади более 30 тысяч квадратных метров, где свою продукцию демонстрируют более 700 компаний из 33 стран мира. Свои идеи на форуме представят порядка 500 российских предприятий", - отметил Вялкин.
По его словам, наряду с ведущими российскими предприятиями отрасли региональные коллективные экспозиции представляют Калужская, Липецкая, Воронежская и другие российские регионы.
Участников мероприятия ждет обширная деловая программа, которую откроет форум "Перспективы и механизмы реализации стратегии развития станкоинструментальной промышленности". Важным событием станет конференция "Технологии и оборудование отечественного станкостроения для технического перевооружения машиностроительных предприятий России".
Замминистра Минпромторга Михаил Иванов назвал выставку "ключевым событием, которое является показателем высокого инвестиционного потенциала отрасли и служит великолепной площадкой для развития контактов, демонстрации наработок и перспективных идей".
О мерах поддержки, которые оказывает Минпромторг представителям отрасли, рассказал первый заместитель думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
"Помощь государства – большой вклад в развитие отрасли. Минпромторгом разработан механизм субсидирования, а именно – 25 процентов для финишора-компании, которая на своих мощностях выпускает отечественную продукцию и 33 процента предприятию - которое выпускает комплектующие на территории России. Ориентиры роста в 5-10 процентов не очень большие. Надеюсь, что перспективы намного больше", - сказал Гутенев.
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Максим Фатеев представил проведенное рейтинговым агентством исследование.
"По данным рейтингового агентства - 90 процентов предприятий, выставляющихся на выставке "Металлообработка", являются постоянными ее участниками, 59 процентов – посещают ее с целью приобретения нового оборудования, 37 процентов - с целью познакомиться с новыми поставщиками. За последние пять лет оборот отрасли увеличился в полтора раза, что является показателем эффективной работы. Время показало что Торгово-промышленная палата является надежным помощником станкостроительной отрасли и в дальнейшем мы сделаем все возможное, чтобы ее поддержать", - отметил Фатеев.