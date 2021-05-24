https://ria.ru/20210524/virusy-1733670566.html

Швейцария и ВОЗ создадут банк для обмена новыми вирусами

Швейцария и ВОЗ создадут банк для обмена новыми вирусами - РИА Новости, 24.05.2021

Швейцария и ВОЗ создадут банк для обмена новыми вирусами

Швейцария вместе со Всемирной организацией здравоохранения создадут первый банк для обмена опасными патогенами и новыми вирусами, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:34

2021-05-24T15:34

2021-05-24T15:34

распространение коронавируса

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воз

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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария вместе со Всемирной организацией здравоохранения создадут первый банк для обмена опасными патогенами и новыми вирусами, заявил на пресс-конференции в Женеве федеральный советник (министр) внутренних дел, курирующий вопросы здравоохранения, Ален Берсе."Сегодня утром мы подписали соглашение о партнерстве с Всемирной организацией здравоохранения о создании в Швейцарии хаба по обмену и изучению опасных патогенов", - сказал он.По его словам, речь идет о создании долгосрочной системы хранения, обмена и изучения возникающих и уже известных опасных патогенов и вирусов, таких как COVID-19, которые будут присылать со всего мира, для дальнейшего их использования для производства вакцин.Первый биохаб из будущей системы биохабов ВОЗ, о создании которой было объявлено в ноябре 2020 года, будет расположен в городе Шпиц. Биохаб будет служить центром для безопасного получения, секвенирования, хранения и подготовки биологических материалов для распространения среди других лабораторий с целью информационного обеспечения оценки рисков и поддержания глобальной готовности к борьбе с этими патогенами.Берсе подчеркнул, что время начала работы нового хаба зависит от того, как быстро идею делиться образцами вирусов подхватят другие страны ВОЗ и начнут присылать варианты для изучения."На данный момент прозрачность и открытость будут играть на руку всем. И если где-то появится что-то новое, это можно будет быстро изучить. Для этого у нас есть частные и общественные институты", - добавил он.По данным ВОЗ, первым вирусом, который будет изучать биохаб, станет SARS-CoV-2, а после успешного завершения пилотной фазы изучения вируса и его вариантов в хранилище будут доставлены и другие патогены, что позволит создать в 2022 году сеть партнерских лабораторий по всему миру.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/koronavirus-1732911971.html

женева (город)

швейцария

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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, женева (город), швейцария, в мире