Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210524/vdnkh-1733881231.html
Увидеть мир глазами насекомых: чем заняться в экоцентре на ВДНХ
Увидеть мир глазами насекомых: чем заняться в экоцентре на ВДНХ - РИА Новости, 25.05.2021
Увидеть мир глазами насекомых: чем заняться в экоцентре на ВДНХ
Посетители экоцентра "Цветоводство" на ВДНХ могут погрузиться в мир растений, познакомиться с жизнью бабочек и цветов, а также подглядеть за жизнью муравьев,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-24T18:37
2021-05-25T18:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
вднх
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571181381_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_395a8a7ebf68780931ad0344686b692b.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посетители экоцентра "Цветоводство" на ВДНХ могут погрузиться в мир растений, познакомиться с жизнью бабочек и цветов, а также подглядеть за жизнью муравьев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Весной цветы распустились не только на столичных клумбах, но и в нашем экоцентре "Цветоводство" на ВДНХ. Он открыт в отремонтированном павильоне №29", - говорится в сообщении.В комплексе рассказали, что в экоцетре можно посетить школу ландшафтной архитектуры, с помощью VR-очков увидеть мир глазами насекомых, подглядеть за жизнью муравьев в формикарии в виде миниатюрного города и познакомиться с жизнью бабочек и цветов. Кроме того, можно погрузиться в мир необычных растений в высокотехнологичном голографическом кинотеатре и насладиться красотой и ароматом растений в пространстве "Четыре сезона".Отмечается, что в рамках ремонтных работ специалисты полностью отремонтировали фасады, кровлю, интерьеры и четыре декоративных бассейна, отреставрировали скульптуру "Флора", заменили почти полсотни витражных окон. Помимо этого, установлены современные системы водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции и пожарно-охранной сигнализации.
https://ria.ru/20210521/moskva-1733877567.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571181381_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37165076f0a8ead9bde275b840505992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вднх, москва

Увидеть мир глазами насекомых: чем заняться в экоцентре на ВДНХ

18:37 24.05.2021 (обновлено: 18:54 25.05.2021)
 
© Фото : Пресс-служба ВДНХ / Перейти в фотобанкВДНХ во время режима повышенной готовности из-за коронавируса
ВДНХ во время режима повышенной готовности из-за коронавируса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : Пресс-служба ВДНХ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посетители экоцентра "Цветоводство" на ВДНХ могут погрузиться в мир растений, познакомиться с жизнью бабочек и цветов, а также подглядеть за жизнью муравьев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Весной цветы распустились не только на столичных клумбах, но и в нашем экоцентре "Цветоводство" на ВДНХ. Он открыт в отремонтированном павильоне №29", - говорится в сообщении.
Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 10:54Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Цветение деревьев в Москве началось раньше на неделю, чем в прошлом году
В комплексе рассказали, что в экоцетре можно посетить школу ландшафтной архитектуры, с помощью VR-очков увидеть мир глазами насекомых, подглядеть за жизнью муравьев в формикарии в виде миниатюрного города и познакомиться с жизнью бабочек и цветов. Кроме того, можно погрузиться в мир необычных растений в высокотехнологичном голографическом кинотеатре и насладиться красотой и ароматом растений в пространстве "Четыре сезона".

"Посещение возможно по записи ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов", - добавили в комплексе.

Отмечается, что в рамках ремонтных работ специалисты полностью отремонтировали фасады, кровлю, интерьеры и четыре декоративных бассейна, отреставрировали скульптуру "Флора", заменили почти полсотни витражных окон. Помимо этого, установлены современные системы водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции и пожарно-охранной сигнализации.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВДНХМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:03Экс-президент Чехии опроверг сообщения СМИ о "тайном кредите" для СССР
21:49В Бельгии сравнили ситуацию в Белоруссии с извержением вулкана
21:44В Госдуме оценили идею Зеленского создать нацсопротивление на Украине
21:36СК рассказал о расследовании ДТП на Ставрополье, в котором погибли дети
21:35МИД назвал реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске истерикой
21:31В Новосибирской области один человек погиб в ДТП
21:22В Пермском крае промышленный альпинист спас застрявшего в окне кота
21:04Трансплантолог Готье призвал наладить процесс пересадки почек в Крыму
20:59Мать Сапеги заявила, что дочь не занималась политической деятельностью
20:55Путин и Байден нацелены на результат, заявил Косачев
20:54В машине в центре Москвы обнаружили два похожих на оружие предмета
20:51Суд взыскал 50 тысяч рублей с Милова по иску Пригожина
20:48Российский консул встретился с задержанной в Минске россиянкой Сапегой
20:44Британия закрыла свое воздушное пространство для самолетов "Белавиа"
20:42Источник сообщил о гибели протестующего на митинге в Багдаде
20:38МВД убрало Тихановскую из списка разыскиваемых лиц
20:33ICAO возглавит расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске
20:32"Путин его съест". Американцы предрекли Байдену провал на встрече в Женеве
20:23США рассматривают возможность введения новых санкций против Минска
20:23Появилось видео с арестованной в Белоруссии россиянкой Сапегой
Лента новостейМолния