https://ria.ru/20210524/vdnkh-1733881231.html

Увидеть мир глазами насекомых: чем заняться в экоцентре на ВДНХ

Увидеть мир глазами насекомых: чем заняться в экоцентре на ВДНХ - РИА Новости, 25.05.2021

Увидеть мир глазами насекомых: чем заняться в экоцентре на ВДНХ

Посетители экоцентра "Цветоводство" на ВДНХ могут погрузиться в мир растений, познакомиться с жизнью бабочек и цветов, а также подглядеть за жизнью муравьев,... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-24T18:37

2021-05-24T18:37

2021-05-25T18:54

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посетители экоцентра "Цветоводство" на ВДНХ могут погрузиться в мир растений, познакомиться с жизнью бабочек и цветов, а также подглядеть за жизнью муравьев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Весной цветы распустились не только на столичных клумбах, но и в нашем экоцентре "Цветоводство" на ВДНХ. Он открыт в отремонтированном павильоне №29", - говорится в сообщении.В комплексе рассказали, что в экоцетре можно посетить школу ландшафтной архитектуры, с помощью VR-очков увидеть мир глазами насекомых, подглядеть за жизнью муравьев в формикарии в виде миниатюрного города и познакомиться с жизнью бабочек и цветов. Кроме того, можно погрузиться в мир необычных растений в высокотехнологичном голографическом кинотеатре и насладиться красотой и ароматом растений в пространстве "Четыре сезона".Отмечается, что в рамках ремонтных работ специалисты полностью отремонтировали фасады, кровлю, интерьеры и четыре декоративных бассейна, отреставрировали скульптуру "Флора", заменили почти полсотни витражных окон. Помимо этого, установлены современные системы водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции и пожарно-охранной сигнализации.

https://ria.ru/20210521/moskva-1733877567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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