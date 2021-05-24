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Увидеть мир глазами насекомых: чем заняться в экоцентре на ВДНХ
Увидеть мир глазами насекомых: чем заняться в экоцентре на ВДНХ - РИА Новости, 25.05.2021
Увидеть мир глазами насекомых: чем заняться в экоцентре на ВДНХ
Посетители экоцентра "Цветоводство" на ВДНХ могут погрузиться в мир растений, познакомиться с жизнью бабочек и цветов, а также подглядеть за жизнью муравьев,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-24T18:37
2021-05-24T18:37
2021-05-25T18:54
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Посетители экоцентра "Цветоводство" на ВДНХ могут погрузиться в мир растений, познакомиться с жизнью бабочек и цветов, а также подглядеть за жизнью муравьев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Весной цветы распустились не только на столичных клумбах, но и в нашем экоцентре "Цветоводство" на ВДНХ. Он открыт в отремонтированном павильоне №29", - говорится в сообщении.В комплексе рассказали, что в экоцетре можно посетить школу ландшафтной архитектуры, с помощью VR-очков увидеть мир глазами насекомых, подглядеть за жизнью муравьев в формикарии в виде миниатюрного города и познакомиться с жизнью бабочек и цветов. Кроме того, можно погрузиться в мир необычных растений в высокотехнологичном голографическом кинотеатре и насладиться красотой и ароматом растений в пространстве "Четыре сезона".Отмечается, что в рамках ремонтных работ специалисты полностью отремонтировали фасады, кровлю, интерьеры и четыре декоративных бассейна, отреставрировали скульптуру "Флора", заменили почти полсотни витражных окон. Помимо этого, установлены современные системы водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции и пожарно-охранной сигнализации.
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вднх, москва
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Посетители экоцентра "Цветоводство" на ВДНХ
могут погрузиться в мир растений, познакомиться с жизнью бабочек и цветов, а также подглядеть за жизнью муравьев, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Весной цветы распустились не только на столичных клумбах, но и в нашем экоцентре "Цветоводство" на ВДНХ. Он открыт в отремонтированном павильоне №29", - говорится в сообщении.
В комплексе рассказали, что в экоцетре можно посетить школу ландшафтной архитектуры, с помощью VR-очков увидеть мир глазами насекомых, подглядеть за жизнью муравьев в формикарии в виде миниатюрного города и познакомиться с жизнью бабочек и цветов. Кроме того, можно погрузиться в мир необычных растений в высокотехнологичном голографическом кинотеатре и насладиться красотой и ароматом растений в пространстве "Четыре сезона".
"Посещение возможно по записи ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов", - добавили в комплексе.
Отмечается, что в рамках ремонтных работ специалисты полностью отремонтировали фасады, кровлю, интерьеры и четыре декоративных бассейна, отреставрировали скульптуру "Флора", заменили почти полсотни витражных окон. Помимо этого, установлены современные системы водо- и электроснабжения, отопления, канализации, вентиляции и пожарно-охранной сигнализации.