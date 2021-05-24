https://ria.ru/20210524/vaktsinatsiya-1733732768.html

На Ямале впервые начали проводить вакцинацию круглосуточно

На Ямале впервые начали проводить вакцинацию круглосуточно - РИА Новости, 24.05.2021

На Ямале впервые начали проводить вакцинацию круглосуточно

Тарко-Салинская райбольница в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начала вакцинировать всех желающих от коронавируса в круглосуточном... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T20:54

2021-05-24T20:54

2021-05-24T20:54

ямало-ненецкий автономный округ

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

здоровье - общество

ямал

пуровский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Тарко-Салинская райбольница в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начала вакцинировать всех желающих от коронавируса в круглосуточном режиме, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона."В круглосуточном режиме вакцинировать всех желающих от коронавируса начала Тарко-Салинская райбольница. Теперь пуровчане смогут пройти процедуру в любое удобное время в приемном отделении стационара больницы", - говорится в сообщении.Перед вакцинацией для исключения противопоказаний пациента обязательно осмотрит врач. Для прохождения процедуры при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, записываться заранее не нужно."Мы понимаем, что работающим людям может быть сложно найти свободное время днем, поэтому мы адаптировали режим работы пунктов вакцинации, сделали его максимально удобным. Теперь пуровчане смогут сделать прививку в любое время суток и без предварительной записи", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главного врача Тарко-Салинской ЦРБ Евгения Евсеева.Работа кабинета вакцинации в стационаре удобна и для пациентов, находящихся на госпитализации в районной больнице. Для этого достаточно спуститься на первый этаж здания, поставить прививку, а уже после выписки прийти за вторым компонентом препарата.Всего в Пуровском районе развернуто восемь прививочных пунктов. За весь период вакцинацию первым компонентом препарата прошли 6 670 человек, полностью завершили процедуру 5 270 человек. В регионе достаточный запас вакцины, пациенты могут выбирать - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник-V") или "ЭпиВакКорона"."На Ямале вакцинация организована в удобном формате. Так, у жителей Пуровского района появилась возможность пройти процедуру поздно вечером и в ночное время. Если такой график будет востребован у ямальцев, мы готовы внедрить этот опыт и в других муниципалитетах", - цитирует пресс-служба директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова.Для максимально комфортного прохождения процедуры в округе развернуто 74 пункта вакцинации. На сегодняшний день в регионе привито около 78 тысяч человек, второй компонент получили почти 61 тысяча ямальцев. Таким образом, 25% населения, подлежащего вакцинации, полностью завершили процедуру, уточняют власти.

https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733380276.html

https://ria.ru/20210521/stroitelstvo-1733397775.html

https://ria.ru/20210521/yanao-1733376994.html

россия

ямал

пуровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, ямал, пуровский район