Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210524/vaktsinatsiya-1733732768.html
На Ямале впервые начали проводить вакцинацию круглосуточно
На Ямале впервые начали проводить вакцинацию круглосуточно - РИА Новости, 24.05.2021
На Ямале впервые начали проводить вакцинацию круглосуточно
Тарко-Салинская райбольница в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начала вакцинировать всех желающих от коронавируса в круглосуточном... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T20:54
2021-05-24T20:54
ямало-ненецкий автономный округ
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
здоровье - общество
ямал
пуровский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589871508_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_119461f370396663ea47cc3eac94e3fa.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Тарко-Салинская райбольница в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начала вакцинировать всех желающих от коронавируса в круглосуточном режиме, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона."В круглосуточном режиме вакцинировать всех желающих от коронавируса начала Тарко-Салинская райбольница. Теперь пуровчане смогут пройти процедуру в любое удобное время в приемном отделении стационара больницы", - говорится в сообщении.Перед вакцинацией для исключения противопоказаний пациента обязательно осмотрит врач. Для прохождения процедуры при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, записываться заранее не нужно."Мы понимаем, что работающим людям может быть сложно найти свободное время днем, поэтому мы адаптировали режим работы пунктов вакцинации, сделали его максимально удобным. Теперь пуровчане смогут сделать прививку в любое время суток и без предварительной записи", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главного врача Тарко-Салинской ЦРБ Евгения Евсеева.Работа кабинета вакцинации в стационаре удобна и для пациентов, находящихся на госпитализации в районной больнице. Для этого достаточно спуститься на первый этаж здания, поставить прививку, а уже после выписки прийти за вторым компонентом препарата.Всего в Пуровском районе развернуто восемь прививочных пунктов. За весь период вакцинацию первым компонентом препарата прошли 6 670 человек, полностью завершили процедуру 5 270 человек. В регионе достаточный запас вакцины, пациенты могут выбирать - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник-V") или "ЭпиВакКорона"."На Ямале вакцинация организована в удобном формате. Так, у жителей Пуровского района появилась возможность пройти процедуру поздно вечером и в ночное время. Если такой график будет востребован у ямальцев, мы готовы внедрить этот опыт и в других муниципалитетах", - цитирует пресс-служба директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова.Для максимально комфортного прохождения процедуры в округе развернуто 74 пункта вакцинации. На сегодняшний день в регионе привито около 78 тысяч человек, второй компонент получили почти 61 тысяча ямальцев. Таким образом, 25% населения, подлежащего вакцинации, полностью завершили процедуру, уточняют власти.
https://ria.ru/20210521/vaktsinatsiya-1733380276.html
https://ria.ru/20210521/stroitelstvo-1733397775.html
https://ria.ru/20210521/yanao-1733376994.html
россия
ямал
пуровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589871508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21ed6b49db26ac50ab1ad5e3709999de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), здоровье - общество, ямал, пуровский район

На Ямале впервые начали проводить вакцинацию круглосуточно

20:54 24.05.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЗдание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Тарко-Салинская райбольница в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начала вакцинировать всех желающих от коронавируса в круглосуточном режиме, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"В круглосуточном режиме вакцинировать всех желающих от коронавируса начала Тарко-Салинская райбольница. Теперь пуровчане смогут пройти процедуру в любое удобное время в приемном отделении стационара больницы", - говорится в сообщении.
Препарат Sputnik V - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 18:34Ямало-Ненецкий автономный округ
Более 56 тысяч ямальцев прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Перед вакцинацией для исключения противопоказаний пациента обязательно осмотрит врач. Для прохождения процедуры при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, записываться заранее не нужно.
"Мы понимаем, что работающим людям может быть сложно найти свободное время днем, поэтому мы адаптировали режим работы пунктов вакцинации, сделали его максимально удобным. Теперь пуровчане смогут сделать прививку в любое время суток и без предварительной записи", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главного врача Тарко-Салинской ЦРБ Евгения Евсеева.
Вид на Новый Уренгой - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 20:26Ямало-Ненецкий автономный округ
Строительный сезон на Ямале вошел в активную фазу
Работа кабинета вакцинации в стационаре удобна и для пациентов, находящихся на госпитализации в районной больнице. Для этого достаточно спуститься на первый этаж здания, поставить прививку, а уже после выписки прийти за вторым компонентом препарата.
Всего в Пуровском районе развернуто восемь прививочных пунктов. За весь период вакцинацию первым компонентом препарата прошли 6 670 человек, полностью завершили процедуру 5 270 человек. В регионе достаточный запас вакцины, пациенты могут выбирать - "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник-V") или "ЭпиВакКорона".
Класс в новой школе - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 18:17Ямало-Ненецкий автономный округ
Масштабная реновация пройдет в школах Ямала
"На Ямале вакцинация организована в удобном формате. Так, у жителей Пуровского района появилась возможность пройти процедуру поздно вечером и в ночное время. Если такой график будет востребован у ямальцев, мы готовы внедрить этот опыт и в других муниципалитетах", - цитирует пресс-служба директора окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова.
Для максимально комфортного прохождения процедуры в округе развернуто 74 пункта вакцинации. На сегодняшний день в регионе привито около 78 тысяч человек, второй компонент получили почти 61 тысяча ямальцев. Таким образом, 25% населения, подлежащего вакцинации, полностью завершили процедуру, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Здоровье - ОбществоЯмалПуровский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом
03:04"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Глава Счетной палаты Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
Лента новостейМолния