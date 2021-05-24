https://ria.ru/20210524/vaktsinatsiya-1733682661.html

Около 26% жителей Подмосковья привились от коронавируса

Около 26% жителей Подмосковья привились от коронавируса - РИА Новости, 24.05.2021

Около 26% жителей Подмосковья привились от коронавируса

Более четверти жителей Московской области сделали прививки от коронавируса. Глава региона Андрей Воробьев на заседании с областным правительством призвал всех... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:25

2021-05-24T16:25

2021-05-24T16:25

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более четверти жителей Московской области сделали прививки от коронавируса. Глава региона Андрей Воробьев на заседании с областным правительством призвал всех пройти процедуру вакцинации, чтобы быстрее добиться отмены ограничительных мер, сообщил телеканал "360".По его словам, поездки и другие передвижения людей будут безопаснее, если привитых станет больше. Он пообещал позаботиться о местных жителях и обеспечить их препаратами от коронавируса.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)