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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210524/vaktsinatsiya-1733682661.html
Около 26% жителей Подмосковья привились от коронавируса
Около 26% жителей Подмосковья привились от коронавируса - РИА Новости, 24.05.2021
Около 26% жителей Подмосковья привились от коронавируса
Более четверти жителей Московской области сделали прививки от коронавируса. Глава региона Андрей Воробьев на заседании с областным правительством призвал всех... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:25
2021-05-24T16:25
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более четверти жителей Московской области сделали прививки от коронавируса. Глава региона Андрей Воробьев на заседании с областным правительством призвал всех пройти процедуру вакцинации, чтобы быстрее добиться отмены ограничительных мер, сообщил телеканал "360".По его словам, поездки и другие передвижения людей будут безопаснее, если привитых станет больше. Он пообещал позаботиться о местных жителях и обеспечить их препаратами от коронавируса.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Около 26% жителей Подмосковья привились от коронавируса

16:25 24.05.2021
 
© Алексей ФилипповМужчина вакцинируется от COVID-19
Мужчина вакцинируется от COVID-19
© Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Более четверти жителей Московской области сделали прививки от коронавируса. Глава региона Андрей Воробьев на заседании с областным правительством призвал всех пройти процедуру вакцинации, чтобы быстрее добиться отмены ограничительных мер, сообщил телеканал "360".
"Уровень вакцинации в Московской области на утро 24 мая составил 26%. Это неплохо, но нам есть к чему стремиться", — подчеркнул губернатор.
По его словам, поездки и другие передвижения людей будут безопаснее, если привитых станет больше. Он пообещал позаботиться о местных жителях и обеспечить их препаратами от коронавируса.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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