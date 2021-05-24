Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/ukraina-1733580882.html
Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России
Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России - РИА Новости, 24.05.2021
Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал в Facebook "ударом под дых" со стороны США отказ от введения санкций против строящей газопровод... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T01:43
2021-05-24T01:43
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
павел климкин
северный поток
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155205/72/1552057246_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_777ed0d60c57a8b55aedca1d71437fb1.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал в Facebook "ударом под дых" со стороны США отказ от введения санкций против строящей газопровод "Северный поток — 2" компании.Ранее Госдеп США заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.Он также отметил, что если эта тема все-таки затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то остается непонятным, почему это скрыли от украинского общества.Ранее США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту "Северный поток — 2". Под ограничительные меры попали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, "Коксохимтранс", а также 13 судов."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, вынудив швейцарскую Allseas остановить прокладку. Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский".
https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html
https://ria.ru/20210522/potok-1733462278.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155205/72/1552057246_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_000bb45947359bd32fb8769b2751e555.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, павел климкин, северный поток, сша, украина, в мире

Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России

01:43 24.05.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал в Facebook "ударом под дых" со стороны США отказ от введения санкций против строящей газопровод "Северный поток — 2" компании.
Ранее Госдеп США заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.

"Снятие Соединенными Штатами санкций с компании, которая строит "Северный поток — 2" — это как удар "под дых". И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают", — сказал Климкин.

Он также отметил, что если эта тема все-таки затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то остается непонятным, почему это скрыли от украинского общества.

"Я бы очень не хотел, чтобы в наших отношениях с США начали возникать признаки кризиса доверия — это то, что нам сейчас нужно меньше всего. Российское оружие вокруг границ Украины остается, войска отведены только частично, угроза никуда не исчезла. В случае завершения "Северного потока — 2" мы теряем транзитный статус, от нас уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС. Зато будем важны только для диверсификации снабжения — что-то вроде резерва. Выводы делайте сами", — написал Климкин.

Ранее США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту "Северный поток — 2". Под ограничительные меры попали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, "Коксохимтранс", а также 13 судов.
Граффити с изображение статуи Свободы - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 08:00
США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, вынудив швейцарскую Allseas остановить прокладку. Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский".
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 16:26
Украина истошно стонет. Китайцы высмеяли Киев из-за "Северного потока — 2"
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Павел КлимкинСеверный потокСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42СМИ назвало причину смерти актрисы Нины Шацкой
02:38Врач назвал три привычки, которые снижают риск развития рака
02:15Финансист объяснил, почему доллар уже не тот, что 30 лет назад
02:14В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией
02:10Какая температура воздуха поможет похудеть?
01:43Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России
01:38США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
01:32Жириновский заявил об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне
01:24В Бельгии заявили о возможном запрете посадки в ЕС самолетов "Белавиа"
01:15Эксперт рассказал, как сэкономить на эксплуатации автомобиля
00:33Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
00:23Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции
00:19Вильфанд пообещал "несусветную жару" в ряде регионов России
00:01В Боливии микроавтобус сорвался в ущелье, погибли пять человек
23:59Глава ЕК призвала ввести санкции из-за инцидента с самолетом в Минске
23:59Спасенного белого медведя доставили из Якутии в Подмосковье
23:44Глава МИД Латвии призвал закрыть воздушное пространство Белоруссии
23:40Основатель Telegram-канала Baza Могутин заявил о задержании в Москве
23:33В Би-би-си отреагировали на скандал из-за поста журналистки о Гитлере
23:31В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
Лента новостейМолния