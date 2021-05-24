https://ria.ru/20210524/ukraina-1733580882.html

Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России

Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России - РИА Новости, 24.05.2021

Климкин рассказал об "ударе под дых" от США из-за России

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал в Facebook "ударом под дых" со стороны США отказ от введения санкций против строящей газопровод... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T01:43

2021-05-24T01:43

2021-05-24T01:43

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

павел климкин

северный поток

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал в Facebook "ударом под дых" со стороны США отказ от введения санкций против строящей газопровод "Северный поток — 2" компании.Ранее Госдеп США заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.Он также отметил, что если эта тема все-таки затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то остается непонятным, почему это скрыли от украинского общества.Ранее США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту "Северный поток — 2". Под ограничительные меры попали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, "Коксохимтранс", а также 13 судов."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, вынудив швейцарскую Allseas остановить прокладку. Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский".

https://ria.ru/20210409/sanktsii-1727408641.html

https://ria.ru/20210522/potok-1733462278.html

россия

сша

украина

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, павел климкин, северный поток, сша, украина, в мире