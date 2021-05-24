https://ria.ru/20210524/turtsiya-1733595057.html

В Турции не исключили отмену обязательных ПЦР-тестов для россиян

В Турции не исключили отмену обязательных ПЦР-тестов для россиян - РИА Новости, 24.05.2021

В Турции не исключили отмену обязательных ПЦР-тестов для россиян

Турция вскоре может отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-теста на COVID-19 для российских граждан для въезда в страну с учетом успехов РФ в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T09:45

2021-05-24T09:45

2021-05-24T09:45

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коронавирус covid-19

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новости - туризм

турция

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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Турция вскоре может отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-теста на COVID-19 для российских граждан для въезда в страну с учетом успехов РФ в борьбе с пандемией, заявил РИА Новости министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.Требование ко всем въезжающим в Турцию лицам старше шести лет предоставить сделанный в их странах не более чем за 72 часа до поездки отрицательный ПЦР-тест на коронавирус было введено с 30 декабря 2020 года."Наше министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий - это уровень вакцинации в стране отправления. Смотрят на ежедневное количество новых случаев. Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль. В этой связи во многих странах постепенно начали отменять обязательные ПЦР-тесты", - сказал Эрсой.Он напомнил, что Турция признала российскую вакцину "Спутник V"."Я не думаю, что у нас возникнут проблемы после возобновления авиасообщения с Россией. В России и так успешно справляются с пандемией. И количество заболевших сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днем ​​ увеличивается. Надеюсь, мы скоро перейдем на этот этап (отмены обязательного ПЦР-тестирования при въезде)", - добавил министр.Он также заявил, что Турция может проводить бесплатно ПЦР-тесты на COVID-19 для российских граждан при их выезде из страны с учетом требований РФ.Роспотребнадзор ранее обязал россиян, прибывающих из-за рубежа после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирус с интервалом не менее суток."Центры ПЦР-тестирования в Турции сейчас очень развиты. Турция может проводить ПЦР-тесты в отелях, есть такая возможность. Это очень успешно было реализовано в прошлом году, без всяких проблем. Это полностью соответствует требованиям российской делегации, которая приедет в нашу страну. Мы сделаем все возможное, чтобы максимально удовлетворить их требования. Так что не будет никаких проблем, надо просто перейти на этот этап", - сказал Эрсой.По его словам, "Турция – страна, которая может принимать быстрые и гибкие решения по этому поводу, может очень быстро адаптироваться к правилам"."Мы быстро выполним все необходимые требования. Важно, чтобы на этапе безопасного туризма и контролируемой пандемии у властей обеих стран был ясный ум, чтобы все чувствовали себя в безопасности, чтобы общественное здоровье было защищено на высшем уровне. И наша страна, и российские власти уже обращают на это пристальное внимание", - добавил турецкий министр.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. Накануне он опустился до 7839, достигнув минимального значения за три последних месяца.Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. Как ранее сообщило МВД Турции, ограничительные меры будут отменяться постепенно. До 1 июня сохраняется ежедневный комендантский час с 21.00 до 5.00 и круглосуточный комендантский по субботам и воскресеньям.Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

https://ria.ru/20210519/aviasoobschenie-1732988901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, турция