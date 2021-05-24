https://ria.ru/20210524/turtsiya-1733593938.html

Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы

Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы - РИА Новости, 24.05.2021

Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы

Турция предложила России модель создания условий безопасного туризма, которую ранее использовали по отношению к Германии: возобновление полетов в первую очередь РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T09:33

2021-05-24T09:33

2021-05-24T16:41

коронавирус covid-19

бодрум

новости - туризм

здоровье - общество

германия

измир

мвд турции

ибрагим калын

татьяна голикова

туризм

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АНКАРА, 24 мая — РИА Новости. Турция предложила России модель создания условий безопасного туризма, которую ранее использовали по отношению к Германии: возобновление полетов в первую очередь на курорты, заявил РИА Новости министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.Он напомнил, что в основном путешественники направляются в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир.В дальнейшем авиасообщение, по словам министра, можно расширить, по мере того как требования российской стороны будут удовлетворены. Он также подчеркнул, что с Германией подобная система оказалась очень успешной."Конечно, все зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им", — добавил Эрсой.Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня.В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой 17 мая рассказали, что она провела встречу с Эрсой и главным внешнеполитическим советником турецкого президента Ибрагимом Калыном. Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в республику направят российскую делегацию.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции достиг максимума с начала пандемии — 63 082 случая, после чего этот показатель начал снижаться. Накануне он опустился до 7839 — это минимальное значение за последние три месяца. Ранее в республике из-за ситуации с COVID-19 с 29 апреля до 17 мая объявили локдаун. Как ранее сообщило МВД страны, ограничительные меры будут отменять постепенно. До 1 июня действует ежедневный комендантский час с 21:00 до 05:00, а по субботам и воскресеньям — круглосуточно.

https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732710462.html

https://ria.ru/20210519/turtsiya-1732972087.html

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германия

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коронавирус covid-19, бодрум, новости - туризм, здоровье - общество, германия, измир, мвд турции, ибрагим калын, татьяна голикова, россия, туризм, турция