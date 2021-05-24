Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210524/turtsiya-1733593938.html
Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы
Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы - РИА Новости, 24.05.2021
Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы
Турция предложила России модель создания условий безопасного туризма, которую ранее использовали по отношению к Германии: возобновление полетов в первую очередь РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T09:33
2021-05-24T16:41
коронавирус covid-19
бодрум
новости - туризм
здоровье - общество
германия
измир
мвд турции
ибрагим калын
татьяна голикова
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576795234_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_899cdc875886778892920308100a6f67.jpg
АНКАРА, 24 мая — РИА Новости. Турция предложила России модель создания условий безопасного туризма, которую ранее использовали по отношению к Германии: возобновление полетов в первую очередь на курорты, заявил РИА Новости министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.Он напомнил, что в основном путешественники направляются в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир.В дальнейшем авиасообщение, по словам министра, можно расширить, по мере того как требования российской стороны будут удовлетворены. Он также подчеркнул, что с Германией подобная система оказалась очень успешной."Конечно, все зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им", — добавил Эрсой.Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня.В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой 17 мая рассказали, что она провела встречу с Эрсой и главным внешнеполитическим советником турецкого президента Ибрагимом Калыном. Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в республику направят российскую делегацию.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции достиг максимума с начала пандемии — 63 082 случая, после чего этот показатель начал снижаться. Накануне он опустился до 7839 — это минимальное значение за последние три месяца. Ранее в республике из-за ситуации с COVID-19 с 29 апреля до 17 мая объявили локдаун. Как ранее сообщило МВД страны, ограничительные меры будут отменять постепенно. До 1 июня действует ежедневный комендантский час с 21:00 до 05:00, а по субботам и воскресеньям — круглосуточно.
https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732710462.html
https://ria.ru/20210519/turtsiya-1732972087.html
бодрум
германия
измир
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576795234_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_8bfe7eeecfdaee5817b4e46f197dbdc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, бодрум, новости - туризм, здоровье - общество, германия, измир, мвд турции, ибрагим калын, татьяна голикова, россия, туризм, турция

Турция предложила России возобновить полеты в курортные регионы

09:33 24.05.2021 (обновлено: 16:41 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 мая — РИА Новости. Турция предложила России модель создания условий безопасного туризма, которую ранее использовали по отношению к Германии: возобновление полетов в первую очередь на курорты, заявил РИА Новости министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
Он напомнил, что в основном путешественники направляются в Анталью, Бодрум, Даламан и реже — в Измир.

"Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе "все включено", — сказал Эрсой.

В дальнейшем авиасообщение, по словам министра, можно расширить, по мере того как требования российской стороны будут удовлетворены. Он также подчеркнул, что с Германией подобная система оказалась очень успешной.
"Конечно, все зависит от решения властей России. Это зависит от их политики в области здравоохранения и от тех решений, которые они дадут по трафику, мы будем следовать им", — добавил Эрсой.
Вакцинация от коронавируса в Турции
17 мая, 20:12Распространение коронавируса
Голикова заявила, что Россия готова помочь Турции в борьбе с COVID-19
Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня.
В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой 17 мая рассказали, что она провела встречу с Эрсой и главным внешнеполитическим советником турецкого президента Ибрагимом Калыном. Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в республику направят российскую делегацию.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции достиг максимума с начала пандемии — 63 082 случая, после чего этот показатель начал снижаться. Накануне он опустился до 7839 — это минимальное значение за последние три месяца.
Ранее в республике из-за ситуации с COVID-19 с 29 апреля до 17 мая объявили локдаун. Как ранее сообщило МВД страны, ограничительные меры будут отменять постепенно. До 1 июня действует ежедневный комендантский час с 21:00 до 05:00, а по субботам и воскресеньям — круглосуточно.
Самолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 15:16Туризм
Bloomberg назвал самые ранние сроки открытия рейсов в Турцию
 
ТуризмКоронавирус COVID-19БодрумНовости - ТуризмЗдоровье - ОбществоГерманияИзмирМВД ТурцииИбрагим КалынТатьяна ГоликоваРоссияТуризмТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Пушков предрек гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом
03:04"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Глава Счетной палаты Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
Лента новостейМолния