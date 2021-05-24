https://ria.ru/20210524/tula-1733599316.html

В историческом центре Тулы открылся AZIMUT Hotels

В историческом центре Тулы открылся AZIMUT Hotels - РИА Новости, 24.05.2021

В историческом центре Тулы открылся AZIMUT Hotels

Отель сети AZIMUT Hotels открылся в историческом центре Тулы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T10:24

2021-05-24T10:24

2021-05-24T14:03

тульская область

алексей дюмин

тула

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ТУЛА, 24 мая - РИА Новости. Отель сети AZIMUT Hotels открылся в историческом центре Тулы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона."Ежегодно Тульскую область посещают более одного миллиона туристов. Растёт турпоток – растёт и потребность в номерном фонде. Этот спрос видят и местные предприниматели, и российские компании. Открыт отель, который появился благодаря партнёрству регионального инвестора и сети AZIMUT Hotels. Это знаковое событие для туристической индустрии региона с точки зрения увеличения номерного фонда и внедрения мировых стандартов сервиса", - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на торжественной церемонии открытия.. По словам Дюмина, Тульская область за последние годы стала одним из популярных направлений, выбираемых туристами для отдыха. В регионе отреставрировали храмы и монастыри, усадьбы, открыли новые музеи.В 2020 году благодаря созданию уникального для России музейного квартала в центре Тулы появился культурно-туристический кластер.AZIMUT Hotels расположен в самом центре Тулы - рядом с Казанской набережной и недалеко от Тульского кремля. Отель рассчитан на 44 номера: 33 стандарта, два - для людей с ограниченными возможностями здоровья, девять - улучшенных. В нем также есть лобби-бар, конференц-зал на 60 человек и ресторан, где многие блюда готовят из продуктов местного производства.

https://ria.ru/20210521/forum-1733319332.html

тула

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, тула