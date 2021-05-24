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Тульская область
https://ria.ru/20210524/tula-1733599316.html
В историческом центре Тулы открылся AZIMUT Hotels
В историческом центре Тулы открылся AZIMUT Hotels - РИА Новости, 24.05.2021
В историческом центре Тулы открылся AZIMUT Hotels
Отель сети AZIMUT Hotels открылся в историческом центре Тулы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:24
2021-05-24T14:03
тульская область
алексей дюмин
тула
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ТУЛА, 24 мая - РИА Новости. Отель сети AZIMUT Hotels открылся в историческом центре Тулы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона."Ежегодно Тульскую область посещают более одного миллиона туристов. Растёт турпоток – растёт и потребность в номерном фонде. Этот спрос видят и местные предприниматели, и российские компании. Открыт отель, который появился благодаря партнёрству регионального инвестора и сети AZIMUT Hotels. Это знаковое событие для туристической индустрии региона с точки зрения увеличения номерного фонда и внедрения мировых стандартов сервиса", - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на торжественной церемонии открытия.. По словам Дюмина, Тульская область за последние годы стала одним из популярных направлений, выбираемых туристами для отдыха. В регионе отреставрировали храмы и монастыри, усадьбы, открыли новые музеи.В 2020 году благодаря созданию уникального для России музейного квартала в центре Тулы появился культурно-туристический кластер.AZIMUT Hotels расположен в самом центре Тулы - рядом с Казанской набережной и недалеко от Тульского кремля. Отель рассчитан на 44 номера: 33 стандарта, два - для людей с ограниченными возможностями здоровья, девять - улучшенных. В нем также есть лобби-бар, конференц-зал на 60 человек и ресторан, где многие блюда готовят из продуктов местного производства.
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алексей дюмин, тула

В историческом центре Тулы открылся AZIMUT Hotels

10:24 24.05.2021 (обновлено: 14:03 24.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиAZIMUT Hotels ТУЛА
AZIMUT Hotels ТУЛА - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 24 мая - РИА Новости. Отель сети AZIMUT Hotels открылся в историческом центре Тулы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"Ежегодно Тульскую область посещают более одного миллиона туристов. Растёт турпоток – растёт и потребность в номерном фонде. Этот спрос видят и местные предприниматели, и российские компании. Открыт отель, который появился благодаря партнёрству регионального инвестора и сети AZIMUT Hotels. Это знаковое событие для туристической индустрии региона с точки зрения увеличения номерного фонда и внедрения мировых стандартов сервиса", - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на торжественной церемонии открытия..
По словам Дюмина, Тульская область за последние годы стала одним из популярных направлений, выбираемых туристами для отдыха. В регионе отреставрировали храмы и монастыри, усадьбы, открыли новые музеи.В 2020 году благодаря созданию уникального для России музейного квартала в центре Тулы появился культурно-туристический кластер.
AZIMUT Hotels расположен в самом центре Тулы - рядом с Казанской набережной и недалеко от Тульского кремля. Отель рассчитан на 44 номера: 33 стандарта, два - для людей с ограниченными возможностями здоровья, девять - улучшенных. В нем также есть лобби-бар, конференц-зал на 60 человек и ресторан, где многие блюда готовят из продуктов местного производства.
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