https://ria.ru/20210524/tula-1733599316.html
В историческом центре Тулы открылся AZIMUT Hotels
В историческом центре Тулы открылся AZIMUT Hotels - РИА Новости, 24.05.2021
В историческом центре Тулы открылся AZIMUT Hotels
Отель сети AZIMUT Hotels открылся в историческом центре Тулы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:24
2021-05-24T10:24
2021-05-24T14:03
тульская область
алексей дюмин
тула
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733598126_0:163:1800:1177_1920x0_80_0_0_6cfec98c85d4a73103c56b1052a30406.jpg
ТУЛА, 24 мая - РИА Новости. Отель сети AZIMUT Hotels открылся в историческом центре Тулы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона."Ежегодно Тульскую область посещают более одного миллиона туристов. Растёт турпоток – растёт и потребность в номерном фонде. Этот спрос видят и местные предприниматели, и российские компании. Открыт отель, который появился благодаря партнёрству регионального инвестора и сети AZIMUT Hotels. Это знаковое событие для туристической индустрии региона с точки зрения увеличения номерного фонда и внедрения мировых стандартов сервиса", - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на торжественной церемонии открытия.. По словам Дюмина, Тульская область за последние годы стала одним из популярных направлений, выбираемых туристами для отдыха. В регионе отреставрировали храмы и монастыри, усадьбы, открыли новые музеи.В 2020 году благодаря созданию уникального для России музейного квартала в центре Тулы появился культурно-туристический кластер.AZIMUT Hotels расположен в самом центре Тулы - рядом с Казанской набережной и недалеко от Тульского кремля. Отель рассчитан на 44 номера: 33 стандарта, два - для людей с ограниченными возможностями здоровья, девять - улучшенных. В нем также есть лобби-бар, конференц-зал на 60 человек и ресторан, где многие блюда готовят из продуктов местного производства.
https://ria.ru/20210521/forum-1733319332.html
тула
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733598126_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_c9297d5796718119bba0187f1dac0329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей дюмин, тула
ТУЛА, 24 мая - РИА Новости. Отель сети AZIMUT Hotels открылся в историческом центре Тулы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
"Ежегодно Тульскую область посещают более одного миллиона туристов. Растёт турпоток – растёт и потребность в номерном фонде. Этот спрос видят и местные предприниматели, и российские компании. Открыт отель, который появился благодаря партнёрству регионального инвестора и сети AZIMUT Hotels. Это знаковое событие для туристической индустрии региона с точки зрения увеличения номерного фонда и внедрения мировых стандартов сервиса", - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин
на торжественной церемонии открытия..
По словам Дюмина, Тульская область за последние годы стала одним из популярных направлений, выбираемых туристами для отдыха. В регионе отреставрировали храмы и монастыри, усадьбы, открыли новые музеи.В 2020 году благодаря созданию уникального для России музейного квартала в центре Тулы появился культурно-туристический кластер.
AZIMUT Hotels расположен в самом центре Тулы - рядом с Казанской набережной и недалеко от Тульского кремля. Отель рассчитан на 44 номера: 33 стандарта, два - для людей с ограниченными возможностями здоровья, девять - улучшенных. В нем также есть лобби-бар, конференц-зал на 60 человек и ресторан, где многие блюда готовят из продуктов местного производства.