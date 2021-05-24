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В Челябинской области нашли тело двухлетнего мальчика с сильными ожогами
В Челябинской области нашли тело двухлетнего мальчика с сильными ожогами - РИА Новости, 24.05.2021
В Челябинской области нашли тело двухлетнего мальчика с сильными ожогами
Тело двухлетнего ребенка с обширными ожогами нашли в квартире в поселке Западный Челябинской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:06
2021-05-24T11:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Тело двухлетнего ребенка с обширными ожогами нашли в квартире в поселке Западный Челябинской области, сообщается на сайте СК РФ.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и ищут причастных к преступлению.Кроме того, уголовно-правовую оценку дадут действиям работников соцслужб и органов опеки. Отмечается, что расследование дела взял на контроль руководитель следственного управления.Как поясняет пресс-центр прокуратуры региона, начатая ведомство проверка органов системы профилактики показала, что семья неблагополучная, мать ребенка рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних, лишена родительских прав на старшего ребенка.
https://ria.ru/20210513/ubiystvo-1732223589.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия

В Челябинской области нашли тело двухлетнего мальчика с сильными ожогами

10:06 24.05.2021 (обновлено: 11:49 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Тело двухлетнего ребенка с обширными ожогами нашли в квартире в поселке Западный Челябинской области, сообщается на сайте СК РФ.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и ищут причастных к преступлению.
"В утреннее время 23 мая текущего года в квартире одного из домов поселка Западный Сосновского района обнаружено тело двухлетнего мальчика с обширными ожогами", - говорится в сообщении.
Кроме того, уголовно-правовую оценку дадут действиям работников соцслужб и органов опеки. Отмечается, что расследование дела взял на контроль руководитель следственного управления.
Как поясняет пресс-центр прокуратуры региона, начатая ведомство проверка органов системы профилактики показала, что семья неблагополучная, мать ребенка рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних, лишена родительских прав на старшего ребенка.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Челябинская областьПроисшествия
 
 
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