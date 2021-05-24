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В Челябинской области нашли тело двухлетнего мальчика с сильными ожогами
В Челябинской области нашли тело двухлетнего мальчика с сильными ожогами - РИА Новости, 24.05.2021
В Челябинской области нашли тело двухлетнего мальчика с сильными ожогами
Тело двухлетнего ребенка с обширными ожогами нашли в квартире в поселке Западный Челябинской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:06
2021-05-24T10:06
2021-05-24T11:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Тело двухлетнего ребенка с обширными ожогами нашли в квартире в поселке Западный Челябинской области, сообщается на сайте СК РФ.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и ищут причастных к преступлению.Кроме того, уголовно-правовую оценку дадут действиям работников соцслужб и органов опеки. Отмечается, что расследование дела взял на контроль руководитель следственного управления.Как поясняет пресс-центр прокуратуры региона, начатая ведомство проверка органов системы профилактики показала, что семья неблагополучная, мать ребенка рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних, лишена родительских прав на старшего ребенка.
https://ria.ru/20210513/ubiystvo-1732223589.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия