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В Челябинской области нашли тело двухлетнего мальчика с сильными ожогами

В Челябинской области нашли тело двухлетнего мальчика с сильными ожогами - РИА Новости, 24.05.2021

В Челябинской области нашли тело двухлетнего мальчика с сильными ожогами

Тело двухлетнего ребенка с обширными ожогами нашли в квартире в поселке Западный Челябинской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T10:06

2021-05-24T10:06

2021-05-24T11:49

россия

следственный комитет россии (ск рф)

челябинская область

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Тело двухлетнего ребенка с обширными ожогами нашли в квартире в поселке Западный Челябинской области, сообщается на сайте СК РФ.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и ищут причастных к преступлению.Кроме того, уголовно-правовую оценку дадут действиям работников соцслужб и органов опеки. Отмечается, что расследование дела взял на контроль руководитель следственного управления.Как поясняет пресс-центр прокуратуры региона, начатая ведомство проверка органов системы профилактики показала, что семья неблагополучная, мать ребенка рассматривалась на комиссии по делам несовершеннолетних, лишена родительских прав на старшего ребенка.

https://ria.ru/20210513/ubiystvo-1732223589.html

россия

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия