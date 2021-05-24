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В Тбилиси проходит акция протеста у здания парламента
В Тбилиси проходит акция протеста у здания парламента - РИА Новости, 24.05.2021
В Тбилиси проходит акция протеста у здания парламента
Противники строительства на реке Риони ГЭС "Намахвани", которые в воскресенье провели масштабную акцию в Тбилиси, переместились в понедельник с площади... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:29
2021-05-24T14:29
enka
ираклий гарибашвили
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 24 мая - РИА Новости. Противники строительства на реке Риони ГЭС "Намахвани", которые в воскресенье провели масштабную акцию в Тбилиси, переместились в понедельник с площади Республики к зданию парламента, где ожидают встречу со спикером законодательного органа, заявил журналистам организатор протеста Варлам Голетиани.Участники воскресной акции выдвинули властям ультиматум. Они требуют расторжения контракта с турецкой компанией ENKA по строительству ГЭС и отставки министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, на это властям было дано время до понедельника 12.00 (11.00 мск), после чего организаторы акции пригрозили парализовать движение в столице."С нами вышел на контакт спикер парламента и предложил встречу... Выясним, что властям осталось сказать нам, но наши планы неизменны",- заявил Голетиани во время выступления.По его словам, у протестующих есть условия: либо спикер парламента Каха Кучава должен выйти на улицу и перед зданием парламента встретиться с протестующими, либо, если встреча пройдет в здании, то СМИ должны освещать ее в прямом эфире.Строительством ГЭС на площади более 570 гектаров в окрестностях Кутаиси занимается турецкая компания ENKA. Протестующие утверждают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов и лесные угодья, а строительство станции повлияет на климат и ландшафт. Участники протестов сообщают, что будут протестовать до тех пор, пока правительство Грузии не расторгнет договор с названной компанией, а сама компания не покинет ущелье Риони.Ранее правительство Грузии приняло решение приостановить сооружение плотины и водохранилища ГЭС "Намахвани" до проведения дополнительных исследований. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что работы по возведению плотины приостановлены на 9-12 месяцев, а за это время власти вместе с экспертами изучат все возможные последствия на окружающую среду.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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В центре Тбилиси проходит митинг против Намахвани ГЭС
На акцию собрались тысячи противников строительства из разных регионов страны. Они уверены, что ГЭС разрушит экологию региона. Митингующие пообещали парализовать движение в столице, если власти не выполнят их требования.
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enka, ираклий гарибашвили, тбилиси, грузия, в мире

В Тбилиси проходит акция протеста у здания парламента

14:29 24.05.2021
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция противников строительства ГЭС Намахвани в Грузии
Акция противников строительства ГЭС Намахвани в Грузии - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Sputnik / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 24 мая - РИА Новости. Противники строительства на реке Риони ГЭС "Намахвани", которые в воскресенье провели масштабную акцию в Тбилиси, переместились в понедельник с площади Республики к зданию парламента, где ожидают встречу со спикером законодательного органа, заявил журналистам организатор протеста Варлам Голетиани.
Участники воскресной акции выдвинули властям ультиматум. Они требуют расторжения контракта с турецкой компанией ENKA по строительству ГЭС и отставки министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, на это властям было дано время до понедельника 12.00 (11.00 мск), после чего организаторы акции пригрозили парализовать движение в столице.
"С нами вышел на контакт спикер парламента и предложил встречу... Выясним, что властям осталось сказать нам, но наши планы неизменны",- заявил Голетиани во время выступления.
По его словам, у протестующих есть условия: либо спикер парламента Каха Кучава должен выйти на улицу и перед зданием парламента встретиться с протестующими, либо, если встреча пройдет в здании, то СМИ должны освещать ее в прямом эфире.
Строительством ГЭС на площади более 570 гектаров в окрестностях Кутаиси занимается турецкая компания ENKA. Протестующие утверждают, что на территории, которую планируется затопить под строительство ГЭС, находятся десятки жилых домов и лесные угодья, а строительство станции повлияет на климат и ландшафт. Участники протестов сообщают, что будут протестовать до тех пор, пока правительство Грузии не расторгнет договор с названной компанией, а сама компания не покинет ущелье Риони.
Ранее правительство Грузии приняло решение приостановить сооружение плотины и водохранилища ГЭС "Намахвани" до проведения дополнительных исследований. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что работы по возведению плотины приостановлены на 9-12 месяцев, а за это время власти вместе с экспертами изучат все возможные последствия на окружающую среду.
 
EnkaИраклий ГарибашвилиТбилисиГрузияВ мире
 
 
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