https://ria.ru/20210524/svpd-1733674726.html

МИД Ирана надеется на возвращение США в ядерную сделку

МИД Ирана надеется на возвращение США в ядерную сделку - РИА Новости, 24.05.2021

МИД Ирана надеется на возвращение США в ядерную сделку

США могут вернуться к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки с Ираном, однако стоит дождаться окончательных результатов венских переговоров,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:53

2021-05-24T15:53

2021-05-24T15:53

приостановка ираном участия в ядерной сделке

выход сша из ядерной сделки по ирану

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

аббас аракчи

дональд трамп

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148742/96/1487429670_0:78:2708:1601_1920x0_80_0_0_a59224c9f3532a4b79da153425a4b634.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. США могут вернуться к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки с Ираном, однако стоит дождаться окончательных результатов венских переговоров, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.В столице Австрии c начала апреля начались регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. Сейчас действуют три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов. Участники переговоров намеревались завершить их к концу мая."Надежда на возвращение США в СВПД есть, однако необходимо дождаться окончания переговоров в Вене и верификации мероприятий по отмене экономических санкций в отношении Ирана", - отметил замглавы иранского внешнеполитического ведомства.ِВ 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Через год после выхода США из ядерной сделки Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом, иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%).

https://ria.ru/20210428/iran-1730315230.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210507/iran-1731436006.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка ираном участия в ядерной сделке, выход сша из ядерной сделки по ирану, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), аббас аракчи, дональд трамп, иран, сша, в мире