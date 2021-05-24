МИД Ирана надеется на возвращение США в ядерную сделку
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. США могут вернуться к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки с Ираном, однако стоит дождаться окончательных результатов венских переговоров, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
В столице Австрии c начала апреля начались регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. Сейчас действуют три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов. Участники переговоров намеревались завершить их к концу мая.
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ِВ 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Через год после выхода США из ядерной сделки Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом, иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%).