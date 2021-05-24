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МИД Ирана надеется на возвращение США в ядерную сделку
МИД Ирана надеется на возвращение США в ядерную сделку - РИА Новости, 24.05.2021
МИД Ирана надеется на возвращение США в ядерную сделку
США могут вернуться к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки с Ираном, однако стоит дождаться окончательных результатов венских переговоров,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:53
2021-05-24T15:53
приостановка ираном участия в ядерной сделке
выход сша из ядерной сделки по ирану
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
аббас аракчи
дональд трамп
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. США могут вернуться к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки с Ираном, однако стоит дождаться окончательных результатов венских переговоров, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.В столице Австрии c начала апреля начались регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. Сейчас действуют три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов. Участники переговоров намеревались завершить их к концу мая."Надежда на возвращение США в СВПД есть, однако необходимо дождаться окончания переговоров в Вене и верификации мероприятий по отмене экономических санкций в отношении Ирана", - отметил замглавы иранского внешнеполитического ведомства.ِВ 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Через год после выхода США из ядерной сделки Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом, иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%).
https://ria.ru/20210428/iran-1730315230.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210507/iran-1731436006.html
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приостановка ираном участия в ядерной сделке, выход сша из ядерной сделки по ирану, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), аббас аракчи, дональд трамп, иран, сша, в мире

МИД Ирана надеется на возвращение США в ядерную сделку

15:53 24.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. США могут вернуться к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки с Ираном, однако стоит дождаться окончательных результатов венских переговоров, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
В столице Австрии c начала апреля начались регулярные очные заседания комиссии по ядерной сделке, а между ними - неформальные встречи в разных форматах. Сейчас действуют три рабочие экспертные группы, две из них - по отмене антииранских санкций США и ядерному вопросу - занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки. Задача третьей экспертной группы - согласование последовательности этих шагов. Участники переговоров намеревались завершить их к концу мая.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 14:23
Ульянов оценил развитие событий на переговорах по СВПД
"Надежда на возвращение США в СВПД есть, однако необходимо дождаться окончания переговоров в Вене и верификации мероприятий по отмене экономических санкций в отношении Ирана", - отметил замглавы иранского внешнеполитического ведомства.
ِВ 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Через год после выхода США из ядерной сделки Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом, иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%).
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 20:02В мире
Байден признал серьезный настрой Ирана по ядерной сделке
 
Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Аббас АракчиДональд ТрампИранСШАВ мире
 
 
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