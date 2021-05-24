https://ria.ru/20210524/sputnik-1733655054.html

Швейцария готова изучить вакцину "Спутник V"

Швейцария готова изучить вакцину "Спутник V" - РИА Новости, 24.05.2021

Швейцария готова изучить вакцину "Спутник V"

Швейцария пока не получила запроса от РФ на оценку безопасности вакцины "Спутник V", но готова изучить ее, если такое предложение поступит от Москвы, заявил на... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:34

2021-05-24T14:34

2021-05-24T14:39

распространение коронавируса

здоровье - общество

женева (город)

вакцина "спутник v"

россия

швейцария

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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария пока не получила запроса от РФ на оценку безопасности вакцины "Спутник V", но готова изучить ее, если такое предложение поступит от Москвы, заявил на пресс-конференции в Женеве федеральный советник (министр) внутренних дел, курирующий вопросы здравоохранения, Ален Берсе.Он отметил, что Швейцария в курсе, что российская вакцина является эффективной. Однако для того, чтобы Швейцария начала закупки какой-либо вакцины, она должна вначале пройти оценку безопасности и эффективности со стороны агентства по надзору за лекарствами Swissmedic. При этом заявку на рассмотрение препарата должен подать сам производитель вакцины, это не ответственность швейцарских властей. Только после подтверждения безопасности власти страны могут начать дискуссию о возможной закупке препарата.

https://ria.ru/20210522/sputnik-1733440428.html

женева (город)

россия

швейцария

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здоровье - общество, женева (город), вакцина "спутник v", россия, швейцария