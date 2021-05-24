Швейцария готова изучить вакцину "Спутник V"
14:34 24.05.2021 (обновлено: 14:39 24.05.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария пока не получила запроса от РФ на оценку безопасности вакцины "Спутник V", но готова изучить ее, если такое предложение поступит от Москвы, заявил на пресс-конференции в Женеве федеральный советник (министр) внутренних дел, курирующий вопросы здравоохранения, Ален Берсе.
"На данный момент, насколько мне известно, такого запроса в Swissmedic не поступало. Но если такое произойдет, то, конечно, заявку рассмотрят, при учете наличия необходимых документов в досье производителя", - сказал он, отвечая на вопрос, ведет ли Швейцария диалог с Россией об исследовании безопасности и эффективности российской вакцины.
Он отметил, что Швейцария в курсе, что российская вакцина является эффективной. Однако для того, чтобы Швейцария начала закупки какой-либо вакцины, она должна вначале пройти оценку безопасности и эффективности со стороны агентства по надзору за лекарствами Swissmedic. При этом заявку на рассмотрение препарата должен подать сам производитель вакцины, это не ответственность швейцарских властей. Только после подтверждения безопасности власти страны могут начать дискуссию о возможной закупке препарата.