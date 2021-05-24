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Россия планирует локализовать производство "Спутника V" в Киргизии
Россия планирует локализовать производство "Спутника V" в Киргизии - РИА Новости, 24.05.2021
Россия планирует локализовать производство "Спутника V" в Киргизии
Россия намерена и дальше оказывать поддержку Киргизии в борьбе с пандемией коронавируса, также изучается возможность локализации производства вакцины "Спутник... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:19
2021-05-24T14:19
2021-05-24T14:31
коронавирус covid-19
садыр жапаров
владимир путин
в мире
распространение коронавируса
россия
киргизия
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СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Россия намерена и дальше оказывать поддержку Киргизии в борьбе с пандемией коронавируса, также изучается возможность локализации производства вакцины "Спутник V" на территории республики, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы взаимодействуем также в борьбе с пандемией. Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире - "Спутника V", - сказал Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
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коронавирус covid-19, садыр жапаров, владимир путин, в мире, россия, киргизия