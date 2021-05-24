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Новые общественные спасательные посты откроются на липецких водоемах
Новые общественные спасательные посты откроются на липецких водоемах - РИА Новости, 24.05.2021
Новые общественные спасательные посты откроются на липецких водоемах
Четыре новых общественных спасательных поста будут открыты на водоемах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:47
2021-05-24T13:47
2021-05-24T13:47
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 мая – РИА Новости. Четыре новых общественных спасательных поста будут открыты на водоемах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, они откроются в городе Чаплыгине, селе Волово, селе Пятницкое Измалковского района и селе Ярлуково Добринского района. За девять лет существования Липецкой областной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество спасания на водах" было открыто 17 постов и спасены более 60 человек. Все члены общественной организации прошли курс обучения и имеют удостоверения спасателей. Пост оснащён необходимыми средствами спасения людей на воде и оказания им первой доврачебной помощи, установлена связь с ЕДДС.Артамонов отметил, что к открытию купального сезона, который стартует с 1 июня, завершены все необходимые подготовительные работы: проведено водолазное обследование и очистка дна акваторий пляжей и других установленных мест для купания. Кроме того, в зонах для отдыха пляжах размещены информационные стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже."Главная задача областной власти - обеспечить безопасность жителей региона", - заключил Артамонов.
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 24 мая – РИА Новости
. Четыре новых общественных спасательных поста будут открыты на водоемах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, они откроются в городе Чаплыгине, селе Волово, селе Пятницкое Измалковского района и селе Ярлуково Добринского района. За девять лет существования Липецкой областной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество спасания на водах" было открыто 17 постов и спасены более 60 человек. Все члены общественной организации прошли курс обучения и имеют удостоверения спасателей. Пост оснащён необходимыми средствами спасения людей на воде и оказания им первой доврачебной помощи, установлена связь с ЕДДС.
Артамонов отметил, что к открытию купального сезона, который стартует с 1 июня, завершены все необходимые подготовительные работы: проведено водолазное обследование и очистка дна акваторий пляжей и других установленных мест для купания. Кроме того, в зонах для отдыха пляжах размещены информационные стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже.
"Главная задача областной власти - обеспечить безопасность жителей региона", - заключил Артамонов.