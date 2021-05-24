https://ria.ru/20210524/sovfed-1733701221.html

Сенатор посчитал инцидент с Протасевичем накануне саммита ЕС неслучайным

Сенатор посчитал инцидент с Протасевичем накануне саммита ЕС неслучайным - РИА Новости, 24.05.2021

Сенатор посчитал инцидент с Протасевичем накануне саммита ЕС неслучайным

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает неслучайным инцидент с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:43

2021-05-24T17:43

2021-05-24T17:43

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

ryanair

евросоюз

андрей климов

в мире

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает неслучайным инцидент с основателем Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Романом Протасевичем накануне саммита ЕС.Главы государств и правительств Евросоюза собираются в понедельник вечером на очный двухдневный саммит в Брюсселе, главными темами на котором станут отношения с Россией, а также последствия инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Протасевича, находившегося на борту. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уже призвал к международному расследованию инцидента с Протасевичем."Я не очень верю в случайные совпадения, когда все происходит накануне очередного саммита Евросоюза", - сказал Климов на брифинге в МИА "Россия сегодня".Как подчеркнул сенатор, этот человек "уже был политической пустышкой, и вполне можно рассматривать ситуацию, что кто-то решил сделать из него сакральную жертву, слишком уж гладко все получается".Климов отметил, что ранее американская структура RAND Corporation уже разрабатывала стратегию, как через "белорусскую историю заставить понервничать Россию, ослабить ее".RAND Corporation — некоммерческая неправительственная организация, получающая финансирование от правительства США и частных спонсоров. Корпорация с годовым бюджетом около 250 миллионов долларов занимается исследованиями и консультированием в вопросах политики, безопасности, образования, энергетики, науки и благотворительности, провозглашая своей целью "благосостояние и безопасность США".В воскресенье в минском аэропорту из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет ирландского лоукостера Ryanair. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала незапланированная посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет обыскали самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал СМИ секретную информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/samolet-1733682553.html

https://ria.ru/20210524/aviaperelety-1733653921.html

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, россия, ryanair, евросоюз, андрей климов, в мире