https://ria.ru/20210524/slovakiya-1733726370.html

Словакия начнет использовать "Спутник V" с июня, сообщили СМИ

Словакия начнет использовать "Спутник V" с июня, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.05.2021

Словакия начнет использовать "Спутник V" с июня, сообщили СМИ

Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил перед отлетом на саммит ЕС, что с 1 июня в республике начнут делать прививки вакциной "Спутник V", сообщила в понедельник... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T20:00

2021-05-24T20:00

2021-05-24T20:00

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

словакия

вакцинация

в мире

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ПРАГА, 24 мая – РИА Новости. Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил перед отлетом на саммит ЕС, что с 1 июня в республике начнут делать прививки вакциной "Спутник V", сообщила в понедельник братиславская газета Pravda.Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку ни тогдашний премьер Матович, ни занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили 1 апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, словакия, вакцинация, в мире