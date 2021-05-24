Словакия начнет использовать "Спутник V" с июня, сообщили СМИ
ПРАГА, 24 мая – РИА Новости. Премьер Словакии Эдуард Хегер заявил перед отлетом на саммит ЕС, что с 1 июня в республике начнут делать прививки вакциной "Спутник V", сообщила в понедельник братиславская газета Pravda.
"Премьер Эдуард Хегер перед отлетом в Брюссель подтвердил, что начало вакцинации "Спутником V" запланировано на 1 июня 2021 года и добавил, что ничего не знает о том, чтобы эта дата была бы изменена", - говорится в сообщении.
Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку ни тогдашний премьер Матович, ни занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили 1 апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.