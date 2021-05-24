Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/sklad-1733659259.html
В Московской области загорелась бывшая птицефабрика
В Московской области загорелась бывшая птицефабрика - РИА Новости, 24.05.2021
В Московской области загорелась бывшая птицефабрика
Здание склада и паллеты загорелись на площади четырех тысяч квадратных метров на территории птицефабрики в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:51
2021-05-24T17:07
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
щелково
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733679844_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2f998e5e207339d1a199289a86512a49.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Здание склада и паллеты загорелись на площади четырех тысяч квадратных метров на территории птицефабрики в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 15.18 площадь горения достигла 4 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Крупный пожар на территории бывшей птицефабрики в подмосковном Щелково удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Пожарные ликвидировали открытое горение на бывшей птицефабрике в подмосковном Щелково, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.Позднее собеседник агентства уточнил, что птицефабрика не действующая, а помещения сдаются в аренду.
https://ria.ru/20210518/pozhar-1732818280.html
россия
московская область (подмосковье)
щелково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Последствия пожара на бывшей птицефабрике в Подмосковье. Кадры МЧС
Здание склада и паллеты загорелись на площади четырех тысяч квадратных метров на территории птицефабрики в подмосковном Щелково в понедельник, 24 мая.
2021-05-24T14:51
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733679844_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_ac0e4a7dd3d0d4a7ff452b80062ecbef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), щелково, происшествия

В Московской области загорелась бывшая птицефабрика

14:51 24.05.2021 (обновлено: 17:07 24.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Здание склада и паллеты загорелись на площади четырех тысяч квадратных метров на территории птицефабрики в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"На улице Центральная горят склад размером 70 на 15 метров, паллеты на открытой площадке и склад автозапчастей", - сказал собеседник агентства.
"В 15.18 площадь горения достигла 4 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Крупный пожар на территории бывшей птицефабрики в подмосковном Щелково удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В 15:30 объявлена локализация пожара на площади 3,5 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Пожарные ликвидировали открытое горение на бывшей птицефабрике в подмосковном Щелково, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
"В 16:35 - ликвидация открытого горения", - сообщил собеседник агентства.
Позднее собеседник агентства уточнил, что птицефабрика не действующая, а помещения сдаются в аренду.
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 15:23
В Краснодаре загорелся цех по ремонту кондиционеров
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)ЩелковоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Глава Счетной палаты Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
Лента новостейМолния