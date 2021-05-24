https://ria.ru/20210524/sklad-1733659259.html

В Московской области загорелась бывшая птицефабрика

В Московской области загорелась бывшая птицефабрика - РИА Новости, 24.05.2021

В Московской области загорелась бывшая птицефабрика

Здание склада и паллеты загорелись на площади четырех тысяч квадратных метров на территории птицефабрики в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:51

2021-05-24T14:51

2021-05-24T17:07

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

щелково

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Здание склада и паллеты загорелись на площади четырех тысяч квадратных метров на территории птицефабрики в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 15.18 площадь горения достигла 4 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Крупный пожар на территории бывшей птицефабрики в подмосковном Щелково удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Пожарные ликвидировали открытое горение на бывшей птицефабрике в подмосковном Щелково, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.Позднее собеседник агентства уточнил, что птицефабрика не действующая, а помещения сдаются в аренду.

https://ria.ru/20210518/pozhar-1732818280.html

россия

московская область (подмосковье)

щелково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия пожара на бывшей птицефабрике в Подмосковье. Кадры МЧС Здание склада и паллеты загорелись на площади четырех тысяч квадратных метров на территории птицефабрики в подмосковном Щелково в понедельник, 24 мая. 2021-05-24T14:51 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), щелково, происшествия