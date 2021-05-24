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В Московской области загорелась бывшая птицефабрика
В Московской области загорелась бывшая птицефабрика - РИА Новости, 24.05.2021
В Московской области загорелась бывшая птицефабрика
Здание склада и паллеты загорелись на площади четырех тысяч квадратных метров на территории птицефабрики в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:51
2021-05-24T14:51
2021-05-24T17:07
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
щелково
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Здание склада и паллеты загорелись на площади четырех тысяч квадратных метров на территории птицефабрики в подмосковном Щелково, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."В 15.18 площадь горения достигла 4 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Крупный пожар на территории бывшей птицефабрики в подмосковном Щелково удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Пожарные ликвидировали открытое горение на бывшей птицефабрике в подмосковном Щелково, позже сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.Позднее собеседник агентства уточнил, что птицефабрика не действующая, а помещения сдаются в аренду.
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Последствия пожара на бывшей птицефабрике в Подмосковье. Кадры МЧС
Здание склада и паллеты загорелись на площади четырех тысяч квадратных метров на территории птицефабрики в подмосковном Щелково в понедельник, 24 мая.
2021-05-24T14:51
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), щелково, происшествия