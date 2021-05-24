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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210524/skandal-1733625453.html
Манижа высказалась о скандале с наркотиками на Евровидении
Манижа высказалась о скандале с наркотиками на Евровидении - РИА Новости, 24.05.2021
Манижа высказалась о скандале с наркотиками на Евровидении
Певица Манижа, представлявшая Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2021, призвала артистов нести ответственность перед аудиторией. Так она... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:31
2021-05-24T13:13
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новости культуры
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представлявшая Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2021, призвала артистов нести ответственность перед аудиторией. Так она прокомментировала РЕН ТВ сообщения о том, что солист итальянской группы Måneskin якобы употреблял наркотики в прямом эфире.По ее словам, у итальянских музыкантов много фанатов среди подростков, которым они подают не тот пример."Я в своем творчестве понимаю, какой я пример подаю", — добавила артистка.Скандал вокруг фронтмена победившей на Евровидении-2021 итальянской группы Måneskin Давида Дамиано разгорелся после того, как во время прямого эфира он наклонился к столу, из-за чего его заподозрили в употреблении наркотиков. Сам музыкант объяснил, хотел собрать с пола осколки от разбитого бокала. В EBU подтвердили, что нашли под столом итальянской делегации стекло. Дамиано и другие участники Måneskin заявили, что после возвращения домой сдадут тест на наркотики, чтобы развеять все сомнения.
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новости культуры, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, в мире

Манижа высказалась о скандале с наркотиками на Евровидении

12:31 24.05.2021 (обновлено: 13:13 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021"
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представлявшая Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2021, призвала артистов нести ответственность перед аудиторией. Так она прокомментировала РЕН ТВ сообщения о том, что солист итальянской группы Måneskin якобы употреблял наркотики в прямом эфире.

"Я не поддерживаю. Мне кажется, что неправильно употреблять. Особенно когда ты делаешь это публично", — сказала Манижа.

По ее словам, у итальянских музыкантов много фанатов среди подростков, которым они подают не тот пример.
"Я в своем творчестве понимаю, какой я пример подаю", — добавила артистка.
Итальянская группа Maneskin, победившая в конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 14:31
Европейцы увидели политическую подоплеку в итогах Евровидения
Скандал вокруг фронтмена победившей на Евровидении-2021 итальянской группы Måneskin Давида Дамиано разгорелся после того, как во время прямого эфира он наклонился к столу, из-за чего его заподозрили в употреблении наркотиков. Сам музыкант объяснил, хотел собрать с пола осколки от разбитого бокала. В EBU подтвердили, что нашли под столом итальянской делегации стекло. Дамиано и другие участники Måneskin заявили, что после возвращения домой сдадут тест на наркотики, чтобы развеять все сомнения.
 
ШоубизНовости культурыManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияВ мире
 
 
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