https://ria.ru/20210524/skandal-1733625453.html

Манижа высказалась о скандале с наркотиками на Евровидении

Манижа высказалась о скандале с наркотиками на Евровидении - РИА Новости, 24.05.2021

Манижа высказалась о скандале с наркотиками на Евровидении

Певица Манижа, представлявшая Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2021, призвала артистов нести ответственность перед аудиторией. Так она... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:31

2021-05-24T12:31

2021-05-24T13:13

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представлявшая Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2021, призвала артистов нести ответственность перед аудиторией. Так она прокомментировала РЕН ТВ сообщения о том, что солист итальянской группы Måneskin якобы употреблял наркотики в прямом эфире.По ее словам, у итальянских музыкантов много фанатов среди подростков, которым они подают не тот пример."Я в своем творчестве понимаю, какой я пример подаю", — добавила артистка.Скандал вокруг фронтмена победившей на Евровидении-2021 итальянской группы Måneskin Давида Дамиано разгорелся после того, как во время прямого эфира он наклонился к столу, из-за чего его заподозрили в употреблении наркотиков. Сам музыкант объяснил, хотел собрать с пола осколки от разбитого бокала. В EBU подтвердили, что нашли под столом итальянской делегации стекло. Дамиано и другие участники Måneskin заявили, что после возвращения домой сдадут тест на наркотики, чтобы развеять все сомнения.

https://ria.ru/20210523/podopleka-1733529782.html

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новости культуры, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, в мире