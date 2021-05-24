https://ria.ru/20210524/situatsiya-1733672512.html

Росприроднадзор оценил ситуацию в районе ТЭЦ-3 в Норильске

Росприроднадзор оценил ситуацию в районе ТЭЦ-3 в Норильске - РИА Новости, 24.05.2021

Росприроднадзор оценил ситуацию в районе ТЭЦ-3 в Норильске

Специалисты Росприроднадзора обнаружили радужную пленку на талых водах в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла год назад, но каких-либо... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:41

2021-05-24T15:41

2021-05-24T16:01

светлана радионова

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора обнаружили радужную пленку на талых водах в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла год назад, но каких-либо существенных загрязнений нет, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.Она уточнила, что во время планового осмотра места прошлогодней аварии была замечена радужная пленка на поверхности ручья, образовавшегося из-за таяния снега и вытекающего из-под дорожной насыпи. На поверхности вод установлены сорбирующие боновые ограждения, почва обработана сорбентом.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии.

https://ria.ru/20210310/kompensatsii-1600604895.html

норильск

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светлана радионова, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия