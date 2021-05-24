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Росприроднадзор оценил ситуацию в районе ТЭЦ-3 в Норильске
Росприроднадзор оценил ситуацию в районе ТЭЦ-3 в Норильске - РИА Новости, 24.05.2021
Росприроднадзор оценил ситуацию в районе ТЭЦ-3 в Норильске
Специалисты Росприроднадзора обнаружили радужную пленку на талых водах в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла год назад, но каких-либо... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:41
2021-05-24T16:01
светлана радионова
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора обнаружили радужную пленку на талых водах в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла год назад, но каких-либо существенных загрязнений нет, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.Она уточнила, что во время планового осмотра места прошлогодней аварии была замечена радужная пленка на поверхности ручья, образовавшегося из-за таяния снега и вытекающего из-под дорожной насыпи. На поверхности вод установлены сорбирующие боновые ограждения, почва обработана сорбентом.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии.
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светлана радионова, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

Росприроднадзор оценил ситуацию в районе ТЭЦ-3 в Норильске

15:41 24.05.2021 (обновлено: 16:01 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора обнаружили радужную пленку на талых водах в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла год назад, но каких-либо существенных загрязнений нет, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

"Росприроднадзор контролирует ситуацию. Каких-либо значительных загрязнений нет, то, что видим сейчас - ожидаемо. Главное, что силы и средства есть, и работы под контролем. У них (компании "Норникель" - ред.) есть понимание, что убирать будут всё, до полной очистки территории даже от незначительных загрязнений", - написала Радионова в Instagram.

Она уточнила, что во время планового осмотра места прошлогодней аварии была замечена радужная пленка на поверхности ручья, образовавшегося из-за таяния снега и вытекающего из-под дорожной насыпи. На поверхности вод установлены сорбирующие боновые ограждения, почва обработана сорбентом.
В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии.
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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"Норникель" полностью выплатил компенсацию из-за аварии на ТЭЦ-3
 
Светлана РадионоваФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
 
 
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