Швеция рекомендовала авиакомпаниям не летать над Белоруссией
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВ зале крупнейшего международного аэропорта Швеции Стокгольм-Арланда
МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Шведское транспортное агентство рекомендует местным авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, говорится в сообщении ведомства в понедельник
"Шведское транспортное агентство рекомендует шведским авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии", - говорится в заявлении агентства, которое приводит телекомпания SVT.
Авиакомпания SAS со штаб-квартирой в Швеции объявила, что будет облетать воздушное пространство Белоруссии на основании рекомендаций транспортных властей страны, передает агентство Франс Пресс.
"Мы будем следовать инструкциям и перенаправим затронутые рейсы", - приводит агентство заявление SAS.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.