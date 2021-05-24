https://ria.ru/20210524/shvetsiya-1733715746.html

Швеция рекомендовала авиакомпаниям не летать над Белоруссией

Швеция рекомендовала авиакомпаниям не летать над Белоруссией - РИА Новости, 24.05.2021

Швеция рекомендовала авиакомпаниям не летать над Белоруссией

Шведское транспортное агентство рекомендует местным авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, говорится в сообщении ведомства в РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:01

2021-05-24T19:01

2021-05-24T19:01

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

эдвард сноуден

эво моралес

sas

минск

белоруссия

вильнюс

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МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Шведское транспортное агентство рекомендует местным авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, говорится в сообщении ведомства в понедельник"Шведское транспортное агентство рекомендует шведским авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии", - говорится в заявлении агентства, которое приводит телекомпания SVT.Руководитель подразделения агентства Саймон Послюк сообщил о том, что в агентстве изучают инцидент с самолетом Ryanair в Минске, а также следят за обсуждениями на европейском уровне.Авиакомпания SAS со штаб-квартирой в Швеции объявила, что будет облетать воздушное пространство Белоруссии на основании рекомендаций транспортных властей страны, передает агентство Франс Пресс."Мы будем следовать инструкциям и перенаправим затронутые рейсы", - приводит агентство заявление SAS.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/polet-1733701742.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

минск

белоруссия

вильнюс

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, sas, минск, белоруссия, вильнюс, в мире