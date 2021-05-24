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В Пермском крае две школьницы утонули в реке
В Пермском крае две школьницы утонули в реке - РИА Новости, 24.05.2021
В Пермском крае две школьницы утонули в реке
Две 11-летние девочки утонули в реке в Пермском крае, следователи проводят по данному факту проверку, сообщается на сайте регионального управления СК РФ. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T09:04
2021-05-24T09:12
россия
скр
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Две 11-летние девочки утонули в реке в Пермском крае, следователи проводят по данному факту проверку, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.По данным ведомства, инцидент произошёл 23 мая в посёлке Яйва Александровского муниципального округа. Предварительно установлено, что школьницы купались в реке без присмотра взрослых."Во время купания в реке Яйва утонули две девочки 11 лет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Сейчас сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины трагедии.В краевом управлении МЧС РИА Новости пояснили, что погибших девочек из реки 23 мая достали местные жители.
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россия
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россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, происшествия

В Пермском крае две школьницы утонули в реке

09:04 24.05.2021 (обновлено: 09:12 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕРМЬ, 24 мая - РИА Новости. Две 11-летние девочки утонули в реке в Пермском крае, следователи проводят по данному факту проверку, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл 23 мая в посёлке Яйва Александровского муниципального округа. Предварительно установлено, что школьницы купались в реке без присмотра взрослых.
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"Во время купания в реке Яйва утонули две девочки 11 лет. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы. Сейчас сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины трагедии.
В краевом управлении МЧС РИА Новости пояснили, что погибших девочек из реки 23 мая достали местные жители.
 
РоссияСКРСледственный комитет России (СК РФ)Пермский крайПроисшествия
 
 
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