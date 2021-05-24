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В Нальчике после дождя затопило школу
В Нальчике после дождя затопило школу - РИА Новости, 24.05.2021
В Нальчике после дождя затопило школу
Несколько этажей, построенной в Нальчике в прошлом году, школы затопило после дождя в результате недостатков, допущенных строителями в системе водоснабжения... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T21:13
2021-05-24T21:13
2021-05-24T21:13
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Несколько этажей, построенной в Нальчике в прошлом году, школы затопило после дождя в результате недостатков, допущенных строителями в системе водоснабжения здания, сообщает СУСК РФ по Кабардино-Балкарии (КБР).В понедельник в социальных сетях опубликовали ролик, авторы которого утверждали, что после сильного дождя в школе №33 Нальчика затопило несколько этажей.Ранее сообщалось, что следственные органы КБР возбудили уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников при оплате госконтракта на строительство данной школы, сумма ущерба составила более 4,5 миллиона рублей."В рамках расследования уголовного дела в связи с затоплением нескольких этажей следователями с привлечением специалистов в области строительства проведен осмотр здания школы. По результатам детального изучения системы дренажа крыши, водоотведения и водоснабжения, установлено, что причиной затопления явилась поломка в результате конструктивных недостатков в системе водоснабжения здания", - говорится в сообщении.
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нальчик, происшествия
НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости.
Несколько этажей, построенной в Нальчике
в прошлом году, школы затопило после дождя в результате недостатков, допущенных строителями в системе водоснабжения здания, сообщает СУСК РФ по Кабардино-Балкарии (КБР).
В понедельник в социальных сетях опубликовали ролик, авторы которого утверждали, что после сильного дождя в школе №33 Нальчика затопило несколько этажей.
Ранее сообщалось, что следственные органы КБР возбудили уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников при оплате госконтракта на строительство данной школы, сумма ущерба составила более 4,5 миллиона рублей.
"В рамках расследования уголовного дела в связи с затоплением нескольких этажей следователями с привлечением специалистов в области строительства проведен осмотр здания школы. По результатам детального изучения системы дренажа крыши, водоотведения и водоснабжения, установлено, что причиной затопления явилась поломка в результате конструктивных недостатков в системе водоснабжения здания", - говорится в сообщении.