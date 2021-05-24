Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/shkola-1733735405.html
В Нальчике после дождя затопило школу
В Нальчике после дождя затопило школу - РИА Новости, 24.05.2021
В Нальчике после дождя затопило школу
Несколько этажей, построенной в Нальчике в прошлом году, школы затопило после дождя в результате недостатков, допущенных строителями в системе водоснабжения... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T21:13
2021-05-24T21:13
нальчик
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669418_0:149:3269:1988_1920x0_80_0_0_e02f35f38ff231d2051d4a189b1f39fd.jpg
НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Несколько этажей, построенной в Нальчике в прошлом году, школы затопило после дождя в результате недостатков, допущенных строителями в системе водоснабжения здания, сообщает СУСК РФ по Кабардино-Балкарии (КБР).В понедельник в социальных сетях опубликовали ролик, авторы которого утверждали, что после сильного дождя в школе №33 Нальчика затопило несколько этажей.Ранее сообщалось, что следственные органы КБР возбудили уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников при оплате госконтракта на строительство данной школы, сумма ущерба составила более 4,5 миллиона рублей."В рамках расследования уголовного дела в связи с затоплением нескольких этажей следователями с привлечением специалистов в области строительства проведен осмотр здания школы. По результатам детального изучения системы дренажа крыши, водоотведения и водоснабжения, установлено, что причиной затопления явилась поломка в результате конструктивных недостатков в системе водоснабжения здания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210322/potop-1602269308.html
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574669418_340:0:2991:1988_1920x0_80_0_0_8dfd0c21c0bfdc885f15b1f6d0324df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нальчик, происшествия

В Нальчике после дождя затопило школу

21:13 24.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДождь в городе
Дождь в городе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Несколько этажей, построенной в Нальчике в прошлом году, школы затопило после дождя в результате недостатков, допущенных строителями в системе водоснабжения здания, сообщает СУСК РФ по Кабардино-Балкарии (КБР).
В понедельник в социальных сетях опубликовали ролик, авторы которого утверждали, что после сильного дождя в школе №33 Нальчика затопило несколько этажей.
Ранее сообщалось, что следственные органы КБР возбудили уголовное дело по факту халатности со стороны чиновников при оплате госконтракта на строительство данной школы, сумма ущерба составила более 4,5 миллиона рублей.
"В рамках расследования уголовного дела в связи с затоплением нескольких этажей следователями с привлечением специалистов в области строительства проведен осмотр здания школы. По результатам детального изучения системы дренажа крыши, водоотведения и водоснабжения, установлено, что причиной затопления явилась поломка в результате конструктивных недостатков в системе водоснабжения здания", - говорится в сообщении.
Последствия порыва водопроводной трубы на одной из улиц в Екатеринбурге
22 марта, 10:46
В Екатеринбурге несколько улиц затопило из-за аварии на водопроводе
 
НальчикПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04"Русская рулетка": глава Евросовета прокомментировал ЧП с Ryanair
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Глава Счетной палаты Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
Лента новостейМолния