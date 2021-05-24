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Большинство россиян уверены, что школа не готовит к самостоятельной жизни
Большинство россиян уверены, что школа не готовит к самостоятельной жизни - РИА Новости, 24.05.2021
Большинство россиян уверены, что школа не готовит к самостоятельной жизни
Более 80% граждан РФ считают, что российское школьное образование не готовит к самостоятельной жизни, 10% уверены в обратном, свидетельствуют результаты опроса... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:51
2021-05-24T16:51
2021-05-24T16:51
россия
вциом
школа
образование - общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 80% граждан РФ считают, что российское школьное образование не готовит к самостоятельной жизни, 10% уверены в обратном, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Несогласие с готовностью выпускников школ к самостоятельной жизни выразили 82% россиян, следует из данных опроса. При этом 10% респондентов считают, что российское школьное образование готовит к самостоятельной жизни, а 8% опрошенных ответить затруднились.В структуре опрошенных, считающих, что российское школьное образование готовит к самостоятельной жизни, большую часть занимают люди в возрасте от 18 до 24 лет, наименьшую долю составляют респонденты от 55 до 60 лет.Также почти половина россиян (49%) считают, что российское вузовское образование не готовит к самостоятельной работе по специальности, 33% полагают, что все же готовит, а 18% ответить затруднились, свидетельствуют данные опроса.Так, среди респондентов, которые уверены, что российское вузовское образование готовит к самостоятельной работе по специальности, преобладают люди в возрасте от 12 до 17 лет и от 18 до 24 лет – по 48%, граждан от 55-60 лет, которые так считают всего лишь 18%.По данным ВЦИОМ, сбор данных формализованного онлайн-опроса осуществлялся с 28 марта по 2 апреля 2021 года. Выборка – 1,6 тысячи респондентов, население РФ 12-60 лет.
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россия, вциом, школа, образование - общество
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 80% граждан РФ считают, что российское школьное образование не готовит к самостоятельной жизни, 10% уверены в обратном, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Несогласие с готовностью выпускников школ к самостоятельной жизни выразили 82% россиян, следует из данных опроса. При этом 10% респондентов считают, что российское школьное образование готовит к самостоятельной жизни, а 8% опрошенных ответить затруднились.
В структуре опрошенных, считающих, что российское школьное образование готовит к самостоятельной жизни, большую часть занимают люди в возрасте от 18 до 24 лет, наименьшую долю составляют респонденты от 55 до 60 лет.
Также почти половина россиян (49%) считают, что российское вузовское образование не готовит к самостоятельной работе по специальности, 33% полагают, что все же готовит, а 18% ответить затруднились, свидетельствуют данные опроса.
Так, среди респондентов, которые уверены, что российское вузовское образование готовит к самостоятельной работе по специальности, преобладают люди в возрасте от 12 до 17 лет и от 18 до 24 лет – по 48%, граждан от 55-60 лет, которые так считают всего лишь 18%.
По данным ВЦИОМ
, сбор данных формализованного онлайн-опроса осуществлялся с 28 марта по 2 апреля 2021 года. Выборка – 1,6 тысячи респондентов, население РФ
12-60 лет.