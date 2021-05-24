Лавров заявил об усилении курса Евросоюза на сдерживание России
12:05 24.05.2021 (обновлено: 14:12 24.05.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на просветительском марафоне "Новое знание"
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Европейский Союз усиливает линию на сдерживание России, продолжая вмешательство во внутренние дела страны и расширяя санкции против ее граждан и юридических лиц, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" глава МИД Сергей Лавров.
Он привел в пример ситуацию вокруг Алексея Навального.
"Тиражируются голословные обвинения в наш адрес", — добавил министр.
Последней "новеллой", по его словам, стало выдвижение Евросоюзом новой триады принципов отношений с Москвой: на первом и втором местах находятся "отпор" и "сдерживание".
"А третий принцип — "взаимодействие" — ограничен исключительно "интересующими ЕС темами". Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему?" — задался вопросом Лавров.
Западные коллеги, как подчеркнул министр, должны осознавать, что "игры в одни ворота" не будет. Кроме того, Россию не испугать санкциями и угрозами, а на провокации и недружественные шаги страна будет реагировать в случае необходимости "жестко, но соразмерно".
Лавров также отметил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с ЕС "в духе прагматизма и взаимного уважения" и при соблюдении международного права. Именно на этой основе Россия успешно выстраивает отношения с большинством стран Евразии, Африки, Латинской Америки.
"Уверен, можем многого добиться и в сотрудничестве с нашими европейскими соседями", — заключил глава МИД.
В последнее время в отношениях Москвы и Брюсселя наблюдается очередной виток напряженности. В марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это Россия запретила въезд восьми европейским чиновникам.
В Брюсселе на этой неделе пройдет саммит ЕС. Одной из основных тем станет взаимодействие с Россией. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не ожидает резких изменений в подходе к отношениям с Москвой.