https://ria.ru/20210524/sderzhivanie-1733620227.html

Лавров заявил об усилении курса Евросоюза на сдерживание России

Лавров заявил об усилении курса Евросоюза на сдерживание России - РИА Новости, 24.05.2021

Лавров заявил об усилении курса Евросоюза на сдерживание России

Европейский Союз усиливает линию на сдерживание России, продолжая вмешательство во внутренние дела страны и расширяя санкции против ее граждан и юридических... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:05

2021-05-24T12:05

2021-05-24T14:12

жозеп боррель

латинская америка

чехия

россия

сергей лавров

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Европейский Союз усиливает линию на сдерживание России, продолжая вмешательство во внутренние дела страны и расширяя санкции против ее граждан и юридических лиц, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" глава МИД Сергей Лавров.Он привел в пример ситуацию вокруг Алексея Навального."Тиражируются голословные обвинения в наш адрес", — добавил министр.Последней "новеллой", по его словам, стало выдвижение Евросоюзом новой триады принципов отношений с Москвой: на первом и втором местах находятся "отпор" и "сдерживание"."А третий принцип — "взаимодействие" — ограничен исключительно "интересующими ЕС темами". Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему?" — задался вопросом Лавров.Западные коллеги, как подчеркнул министр, должны осознавать, что "игры в одни ворота" не будет. Кроме того, Россию не испугать санкциями и угрозами, а на провокации и недружественные шаги страна будет реагировать в случае необходимости "жестко, но соразмерно".Лавров также отметил, что Москва заинтересована в сотрудничестве с ЕС "в духе прагматизма и взаимного уважения" и при соблюдении международного права. Именно на этой основе Россия успешно выстраивает отношения с большинством стран Евразии, Африки, Латинской Америки."Уверен, можем многого добиться и в сотрудничестве с нашими европейскими соседями", — заключил глава МИД.В последнее время в отношениях Москвы и Брюсселя наблюдается очередной виток напряженности. В марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это Россия запретила въезд восьми европейским чиновникам.В мае российские власти утвердили перечень недружественных стран — в него вошли пока только США и Чехия. Как пояснял глава МИД Сергей Лавров, в будущем список может пересматриваться. При этом, по словам министра, любое решение будет предварять глубокий анализ.В Брюсселе на этой неделе пройдет саммит ЕС. Одной из основных тем станет взаимодействие с Россией. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не ожидает резких изменений в подходе к отношениям с Москвой.

https://ria.ru/20210510/situatsiya-1731634914.html

https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html

https://ria.ru/20210505/sanktsii-1731165404.html

латинская америка

чехия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, латинская америка, чехия, россия, сергей лавров, евросоюз, в мире