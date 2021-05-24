https://ria.ru/20210524/sanktsii-1733742250.html

Косачев высмеял угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"

Косачев высмеял угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.05.2021

Косачев высмеял угрозы Британии в адрес "Северного потока — 2"

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев саркастично отозвался об идее ввести санкции против российского проекта "Северный поток 2" из-за инцидента с самолетом... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T22:33

2021-05-24T22:33

2021-05-24T23:36

задержание основателя telegram-канала nexta

северный поток — 2

константин косачев

великобритания

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев саркастично отозвался об идее ввести санкции против российского проекта "Северный поток 2" из-за инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии, назвав эту идею "вершиной здравого смысла"."Из всего массива оценок сегодняшнего дня вершина, на мой взгляд, здесь: "Лондон рассмотрит возможность введения санкций против "Северного потока 2" из-за инцидента с самолетом Ryanair, заявил глава британского МИД", - написал сенатор в на своей странице в Facebook.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали данную ситуацию.Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство, другие же компании и правительства стран намерены рассмотреть в скором времени вопрос о безопасности транзита через Белоруссию. ЕС рассматривает возможность приостановки всех полетов европейских авиакомпаний через Белоруссию и наземных перевозок между Белоруссией и ЕС, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо, знакомое с обсуждениями ЕС.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210522/potok-1733463982.html

великобритания

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, северный поток — 2, константин косачев, великобритания, белоруссия, в мире