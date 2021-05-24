Франция выступила за введение дополнительных санкций против Белоруссии
22:04 24.05.2021 (обновлено: 22:18 24.05.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за введение дополнительных санкций против Белорусских властей после инцидента с самолетом Ryanair.
Как отмечается в коммюнике распространенном пресс-службой МИД Франции, Ле Дриан провел в понедельник вечером переговоры со Светланой Тихановской.
"В этом контексте я подтвердил госпоже Тихановской решимость французских властей действовать для того, чтобы был единый и твердый ответ европейских стран в соответствии с их позицией с момента начала белорусского кризиса в августе прошлого года. Этот ответ теперь должен включать сильные дополнительные санкции против белорусского режима", - говорится в заявлении главы МИД Франции.
Он отметил, что эти меры являются предметом обсуждений саммита глав лидеров ЕС, который начался в Брюсселе в понедельник.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.