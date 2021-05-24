https://ria.ru/20210524/sanktsii-1733740118.html

Франция выступила за введение дополнительных санкций против Белоруссии

Франция выступила за введение дополнительных санкций против Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2021

Франция выступила за введение дополнительных санкций против Белоруссии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за введение дополнительных санкций против Белорусских властей после инцидента с самолетом Ryanair. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T22:04

2021-05-24T22:04

2021-05-24T22:18

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ПАРИЖ, 24 мая – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за введение дополнительных санкций против Белорусских властей после инцидента с самолетом Ryanair.Как отмечается в коммюнике распространенном пресс-службой МИД Франции, Ле Дриан провел в понедельник вечером переговоры со Светланой Тихановской.Он отметил, что эти меры являются предметом обсуждений саммита глав лидеров ЕС, который начался в Брюсселе в понедельник.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/sanktsii-1733706928.html

https://ria.ru/20210524/belorussiya-1733729328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, мид франции‎, франция, белоруссия, в мире