https://ria.ru/20210524/samozanyatye-1733591903.html
Титов предложил снять часть ограничений с самозанятых
Титов предложил снять часть ограничений с самозанятых - РИА Новости, 24.05.2021
Титов предложил снять часть ограничений с самозанятых
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова предлагает снять с самозанятых ограничения по видам деятельности и разрешить им платить взносы в Фонд социального... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T09:22
2021-05-24T09:22
2021-05-24T11:03
россия
борис титов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова предлагает снять с самозанятых ограничения по видам деятельности и разрешить им платить взносы в Фонд социального страхования (ФСС). Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу президенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе."Искусственные ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы "обеления" рынка труда в России", — считают в аппарате.Так, омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян напомнила, что закон не разрешает самозанятым заниматься некоторыми видами деятельности: нельзя реализовать товары, подлежащие обязательной маркировке, заниматься медицинской деятельностью или перевозкой пассажиров и багажа легковым такси. В последнем случае прямого запрета в законе нет, но действующие нормативы позволяют получать лицензии только организациям и индивидуальным предпринимателям."Зачем регулировать естественные вещи? Для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наемных работников, доход не выше 2,4 миллиона рублей в год <...> В конце концов, множество граждан, вовлеченных в сетевые продажи, не регистрируются в качестве самозанятых именно потому, что в этом случае они не смогут делать то, что они делают", — рассуждает Блудян.По ее мнению, самозанятые ущемлены и в социальном плане: у них нет возможности добровольно платить взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования, поэтому они оказываются незащищенными, например, в случае временной нетрудоспособности, производственной травмы или декретного отпуска."Самозанятые — это социальный эксперимент, так и не надо искусственно урезать его возможности. ФНС придумала для самозанятых фантастический сервис. Очень удобный, легкий и комфортный. Чтобы вывести из тени еще несколько миллионов человек, надо всего лишь не перегибать палку с контролем и ограничениями", — заключила Блудян.
https://ria.ru/20210512/samozanyatye-1731973246.html
https://ria.ru/20210507/dokhod-1731367131.html
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россия, борис титов, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова
предлагает снять с самозанятых ограничения по видам деятельности и разрешить им платить взносы в Фонд социального страхования (ФСС). Об этом говорится в материалах, подготовленных к ежегодному докладу президенту, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Искусственные ограничения, установленные при применении режима самозанятых, снижают темпы "обеления" рынка труда в России", — считают в аппарате.
Так, омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марина Блудян напомнила, что закон не разрешает самозанятым заниматься некоторыми видами деятельности: нельзя реализовать товары, подлежащие обязательной маркировке, заниматься медицинской деятельностью или перевозкой пассажиров и багажа легковым такси. В последнем случае прямого запрета в законе нет, но действующие нормативы позволяют получать лицензии только организациям и индивидуальным предпринимателям.
"Зачем регулировать естественные вещи? Для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наемных работников, доход не выше 2,4 миллиона рублей в год <...> В конце концов, множество граждан, вовлеченных в сетевые продажи, не регистрируются в качестве самозанятых именно потому, что в этом случае они не смогут делать то, что они делают", — рассуждает Блудян.
По ее мнению, самозанятые ущемлены и в социальном плане: у них нет возможности добровольно платить взносы в ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования, поэтому они оказываются незащищенными, например, в случае временной нетрудоспособности, производственной травмы или декретного отпуска.
"Самозанятые — это социальный эксперимент, так и не надо искусственно урезать его возможности. ФНС
придумала для самозанятых фантастический сервис. Очень удобный, легкий и комфортный. Чтобы вывести из тени еще несколько миллионов человек, надо всего лишь не перегибать палку с контролем и ограничениями", — заключила Блудян.