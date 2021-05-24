Белый дом не стал сравнивать посадку Ryanair и самолета Моралеса
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Белый дом отказался сравнивать инцидент с самолетом Ryanair в Минске и принудительную посадку самолета тогдашнего президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году в Вене, на борту которого искали Эдварда Сноудена.
Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили на брифинге, какими действиями белорусских властей США возмущены больше - фактом посадки самолета по распоряжению властей или арестом оппозиционного журналиста. Псаки ответила, что и то, и другое возмутительно. Тогда ее спросили, стала ли бы она возражать против инцидента с самолетом Моралеса в 2013 году.
"Мы работаем с нашими партнерами по всему миру, больше ничего сказать вам не могу", - ответила Псаки.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.