https://ria.ru/20210524/samolet-1733729935.html

Белый дом не стал сравнивать посадку Ryanair и самолета Моралеса

Белый дом не стал сравнивать посадку Ryanair и самолета Моралеса - РИА Новости, 24.05.2021

Белый дом не стал сравнивать посадку Ryanair и самолета Моралеса

Белый дом отказался сравнивать инцидент с самолетом Ryanair в Минске и принудительную посадку самолета тогдашнего президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T20:33

2021-05-24T20:33

2021-05-24T20:33

ryanair

дженнифер псаки

эдвард сноуден

эво моралес

боливия

белоруссия

австрия

вильнюс

сша

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Белый дом отказался сравнивать инцидент с самолетом Ryanair в Минске и принудительную посадку самолета тогдашнего президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году в Вене, на борту которого искали Эдварда Сноудена.Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили на брифинге, какими действиями белорусских властей США возмущены больше - фактом посадки самолета по распоряжению властей или арестом оппозиционного журналиста. Псаки ответила, что и то, и другое возмутительно. Тогда ее спросили, стала ли бы она возражать против инцидента с самолетом Моралеса в 2013 году."Мы работаем с нашими партнерами по всему миру, больше ничего сказать вам не могу", - ответила Псаки.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

боливия

белоруссия

австрия

вильнюс

сша

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ryanair, дженнифер псаки, эдвард сноуден, эво моралес, боливия, белоруссия, австрия, вильнюс, сша, в мире