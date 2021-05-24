https://ria.ru/20210524/samolet-1733723357.html

В ICAO созвали срочную встречу из-за инцидента с самолетов в Минске

В ICAO созвали срочную встречу из-за инцидента с самолетов в Минске - РИА Новости, 24.05.2021

В ICAO созвали срочную встречу из-за инцидента с самолетов в Минске

Глава совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) созвал срочное заседание 36 представителей 27 мая в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:37

2021-05-24T19:37

2021-05-24T19:37

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

эдвард сноуден

эво моралес

белоруссия

вильнюс

сша

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) созвал срочное заседание 36 представителей 27 мая в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Минске."Президент совета ИКАО созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в совете ИКАО 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года", - говорится в сообщении организации в Twitter.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210524/icao-1733718263.html

белоруссия

вильнюс

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, ryanair, эдвард сноуден, эво моралес, белоруссия, вильнюс, сша, в мире