Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair
18:02 24.05.2021 (обновлено: 18:41 24.05.2021)
© РИА НовостиМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Ни одна страна запада пока не запрашивала у Минска переговоры диспетчеров, связанные с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, заявил в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Мы готовы предоставить любые данные, связанные с этим инцидентом, с самолетом Ryanair, готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов. Но ни одна страна ни Евросоюза, ни западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно, на данный момент", - заявил Макей журналистам. Таким образом он ответил на вопрос, запрашивали ли страны ЕС у Минска расшифровку или запись переговоров диспетчеров.
При этом, по словам министра, страны Запада уже успели сделать ряд политических заявлений с обвинениями и угрозами в адрес Белоруссии. "Вот это абсолютно недопустимо. Это, что называется, новый "геополитический порядок действий", - сказал Макей.
"Не специалисты, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно с обвинениями в адрес Беларуси. Это не может не настораживать. Мы рассматриваем это как спланированную провокацию, скоординированные действия. Естественно мы будем отвечать на подобные вещи. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации. Много раз подчеркивалось, что Беларусь заинтересована в том, чтобы развивать нормальные отношения со всеми государствами. Но если нас будут подталкивать к подобного рода вещам, если о Беларусь и ее народ будут пытаться вытереть ноги, то такие действия не могут и не должны оставаться без ответа", - сказал Макей журналистам.
"Нас удивляет, что подобного рода действия совершаются на фоне заявлений Беларуси о готовности провести транспарентное, открытое расследование инцидента с самолетом Ryanair с участием международных экспертов. На этом фоне делаются не просто политические обвиняющие заявления в адрес Беларуси, но и предпринимаются конкретные действия, провокации. Мы заявили, что мы готовы пригласить экспертов любых международных организаций. В первую очередь ICAO, IATA для проведения расследования, любых специалистов, экспертов, чтобы составить объективную картину произошедшего", - сказал Макей журналистам.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.