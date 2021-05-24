https://ria.ru/20210524/samolet-1733705557.html

Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair

Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair

Ни одна страна запада пока не запрашивала у Минска переговоры диспетчеров, связанные с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, заявил в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T18:02

2021-05-24T18:02

2021-05-24T18:41

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

эдвард сноуден

эво моралес

владимир макей

евросоюз

вильнюс

сша

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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Ни одна страна запада пока не запрашивала у Минска переговоры диспетчеров, связанные с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, заявил в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей."Мы готовы предоставить любые данные, связанные с этим инцидентом, с самолетом Ryanair, готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов. Но ни одна страна ни Евросоюза, ни западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно, на данный момент", - заявил Макей журналистам. Таким образом он ответил на вопрос, запрашивали ли страны ЕС у Минска расшифровку или запись переговоров диспетчеров.При этом, по словам министра, страны Запада уже успели сделать ряд политических заявлений с обвинениями и угрозами в адрес Белоруссии. "Вот это абсолютно недопустимо. Это, что называется, новый "геополитический порядок действий", - сказал Макей."Не специалисты, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно с обвинениями в адрес Беларуси. Это не может не настораживать. Мы рассматриваем это как спланированную провокацию, скоординированные действия. Естественно мы будем отвечать на подобные вещи. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации. Много раз подчеркивалось, что Беларусь заинтересована в том, чтобы развивать нормальные отношения со всеми государствами. Но если нас будут подталкивать к подобного рода вещам, если о Беларусь и ее народ будут пытаться вытереть ноги, то такие действия не могут и не должны оставаться без ответа", - сказал Макей журналистам."Нас удивляет, что подобного рода действия совершаются на фоне заявлений Беларуси о готовности провести транспарентное, открытое расследование инцидента с самолетом Ryanair с участием международных экспертов. На этом фоне делаются не просто политические обвиняющие заявления в адрес Беларуси, но и предпринимаются конкретные действия, провокации. Мы заявили, что мы готовы пригласить экспертов любых международных организаций. В первую очередь ICAO, IATA для проведения расследования, любых специалистов, экспертов, чтобы составить объективную картину произошедшего", - сказал Макей журналистам.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/samolet-1733649382.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733682553.html

вильнюс

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецтехника у минского аэропорта, где экстренно сел самолет Ryanair Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы. 2021-05-24T18:02 true PT0M11S

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, эдвард сноуден, эво моралес, владимир макей , евросоюз, вильнюс, сша, в мире, ryanair, белоруссия