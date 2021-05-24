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https://ria.ru/20210524/samolet-1733705557.html
Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair
Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021
Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair
Ни одна страна запада пока не запрашивала у Минска переговоры диспетчеров, связанные с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, заявил в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T18:02
2021-05-24T18:41
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
эдвард сноуден
эво моралес
владимир макей
евросоюз
вильнюс
сша
в мире
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Ни одна страна запада пока не запрашивала у Минска переговоры диспетчеров, связанные с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, заявил в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей."Мы готовы предоставить любые данные, связанные с этим инцидентом, с самолетом Ryanair, готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов. Но ни одна страна ни Евросоюза, ни западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно, на данный момент", - заявил Макей журналистам. Таким образом он ответил на вопрос, запрашивали ли страны ЕС у Минска расшифровку или запись переговоров диспетчеров.При этом, по словам министра, страны Запада уже успели сделать ряд политических заявлений с обвинениями и угрозами в адрес Белоруссии. "Вот это абсолютно недопустимо. Это, что называется, новый "геополитический порядок действий", - сказал Макей."Не специалисты, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно с обвинениями в адрес Беларуси. Это не может не настораживать. Мы рассматриваем это как спланированную провокацию, скоординированные действия. Естественно мы будем отвечать на подобные вещи. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации. Много раз подчеркивалось, что Беларусь заинтересована в том, чтобы развивать нормальные отношения со всеми государствами. Но если нас будут подталкивать к подобного рода вещам, если о Беларусь и ее народ будут пытаться вытереть ноги, то такие действия не могут и не должны оставаться без ответа", - сказал Макей журналистам."Нас удивляет, что подобного рода действия совершаются на фоне заявлений Беларуси о готовности провести транспарентное, открытое расследование инцидента с самолетом Ryanair с участием международных экспертов. На этом фоне делаются не просто политические обвиняющие заявления в адрес Беларуси, но и предпринимаются конкретные действия, провокации. Мы заявили, что мы готовы пригласить экспертов любых международных организаций. В первую очередь ICAO, IATA для проведения расследования, любых специалистов, экспертов, чтобы составить объективную картину произошедшего", - сказал Макей журналистам.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210524/samolet-1733649382.html
https://ria.ru/20210524/samolet-1733682553.html
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60
Спецтехника у минского аэропорта, где экстренно сел самолет Ryanair
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, на месте работают саперы.
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, эдвард сноуден, эво моралес, владимир макей , евросоюз, вильнюс, сша, в мире, ryanair, белоруссия

Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair

18:02 24.05.2021 (обновлено: 18:41 24.05.2021)
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Ни одна страна запада пока не запрашивала у Минска переговоры диспетчеров, связанные с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета Ryanair, заявил в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Мы готовы предоставить любые данные, связанные с этим инцидентом, с самолетом Ryanair, готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов. Но ни одна страна ни Евросоюза, ни западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно, на данный момент", - заявил Макей журналистам. Таким образом он ответил на вопрос, запрашивали ли страны ЕС у Минска расшифровку или запись переговоров диспетчеров.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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При этом, по словам министра, страны Запада уже успели сделать ряд политических заявлений с обвинениями и угрозами в адрес Белоруссии. "Вот это абсолютно недопустимо. Это, что называется, новый "геополитический порядок действий", - сказал Макей.
"Не специалисты, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно с обвинениями в адрес Беларуси. Это не может не настораживать. Мы рассматриваем это как спланированную провокацию, скоординированные действия. Естественно мы будем отвечать на подобные вещи. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации. Много раз подчеркивалось, что Беларусь заинтересована в том, чтобы развивать нормальные отношения со всеми государствами. Но если нас будут подталкивать к подобного рода вещам, если о Беларусь и ее народ будут пытаться вытереть ноги, то такие действия не могут и не должны оставаться без ответа", - сказал Макей журналистам.
"Нас удивляет, что подобного рода действия совершаются на фоне заявлений Беларуси о готовности провести транспарентное, открытое расследование инцидента с самолетом Ryanair с участием международных экспертов. На этом фоне делаются не просто политические обвиняющие заявления в адрес Беларуси, но и предпринимаются конкретные действия, провокации. Мы заявили, что мы готовы пригласить экспертов любых международных организаций. В первую очередь ICAO, IATA для проведения расследования, любых специалистов, экспертов, чтобы составить объективную картину произошедшего", - сказал Макей журналистам.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 16:25
В Белоруссии рассказали об угрозе ХАМАС взорвать самолет Ryanair
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичЭдвард СноуденЭво МоралесВладимир МакейЕвросоюзВильнюсСШАВ миреRyanairБелоруссия
 
 
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