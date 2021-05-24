https://ria.ru/20210524/samolet-1733684508.html

Боррель назвал ситуацию с лайнером Ryanair "актом пиратства государства"

Боррель назвал ситуацию с лайнером Ryanair "актом пиратства государства" - РИА Новости, 24.05.2021

Боррель назвал ситуацию с лайнером Ryanair "актом пиратства государства"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал инцидент с самолетом в Белоруссии "захватом" и "актом пиратства". РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:30

2021-05-24T16:30

2021-05-24T16:30

задержание основателя telegram-канала nexta

жозеп боррель

ryanair

евросоюз

белоруссия

в мире

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МАДРИД, 24 мая – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал инцидент с самолетом в Белоруссии "захватом" и "актом пиратства"."Вы правильно квалифицировали – захват. Речь идет об этом, речь идет об акте пиратства, совершенном государством, о чем-то крайне серьезном. Перехватить самолет, заставить его приземлиться, когда он должен был вот-вот покинуть белорусское воздушное пространство, и, можно сказать, захватить гражданина этой страны… Мне не приходит в голову, что хуже с точки зрения авиасообщения можно было сделать", - заявил Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero, отвечая на вопрос журналиста.Он добавил, что отношения с Белоруссией станут главной темой обсуждения на начинающейся в понедельник встрече глав государств и правительств членов ЕС в Брюсселе, а также напомнил, что в ближайшее время министры иностранных дел стран Евросоюза должны обсудить четвертый пакет санкций в отношении Белоруссии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

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2021

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задержание основателя telegram-канала nexta, жозеп боррель, ryanair, евросоюз, белоруссия, в мире