Боррель назвал ситуацию с лайнером Ryanair "актом пиратства государства"
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МАДРИД, 24 мая – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал инцидент с самолетом в Белоруссии "захватом" и "актом пиратства".
"Вы правильно квалифицировали – захват. Речь идет об этом, речь идет об акте пиратства, совершенном государством, о чем-то крайне серьезном. Перехватить самолет, заставить его приземлиться, когда он должен был вот-вот покинуть белорусское воздушное пространство, и, можно сказать, захватить гражданина этой страны… Мне не приходит в голову, что хуже с точки зрения авиасообщения можно было сделать", - заявил Боррель в интервью испанской радиостанции Onda Cero, отвечая на вопрос журналиста.
Он добавил, что отношения с Белоруссией станут главной темой обсуждения на начинающейся в понедельник встрече глав государств и правительств членов ЕС в Брюсселе, а также напомнил, что в ближайшее время министры иностранных дел стран Евросоюза должны обсудить четвертый пакет санкций в отношении Белоруссии.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.