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В Госдуме оценили идею дебатов по инциденту с лайнером Ryanair в Минске
В Госдуме оценили идею дебатов по инциденту с лайнером Ryanair в Минске - РИА Новости, 24.05.2021
В Госдуме оценили идею дебатов по инциденту с лайнером Ryanair в Минске
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "жесточайшим проявлением двойных стандартов" инициативу крупнейшей в Европейском парламенте... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:19
2021-05-24T14:19
задержание основателя telegram-канала nexta
леонид слуцкий (политик)
ryanair
госдума рф
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "жесточайшим проявлением двойных стандартов" инициативу крупнейшей в Европейском парламенте фракции провести экстренные дебаты в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске.Ранее представитель "Европейской народной партии" (EPP) сообщил РИА Новости, что фракция намерена на этой неделе инициировать экстренные дебаты в комитете по иностранным делам ЕП в связи с инцидентом вокруг посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержанием одного из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича."Инициатива евродепутатов провести срочные дебаты в комитете по иностранным делам Европарламента в связи с инцидентом вокруг экстренного приземления самолета Ryanair в Минске – жесточайшее проявление двойных стандартов", - сказал Слуцкий журналистам.По его словам, "столь истеричной реакции" не было на принудительную посадку самолета президента Болии Эво Моралеса в июле 2013 года и обыск борта главы государства в нарушение всех дипломатических норм и иммунитетов."Если кто забыл, тогда это было коллективное решение властей ЕС, которые искали в самолете Моралеса Эдварда Сноудена, рассказавшего миру правду о преступлениях Вашингтона. Никто не предлагал ни парламентских дискуссий, ни немедленного закрытия воздушного пространства над Австрией", - отметил депутат.Слуцкий добавил, что европейским депутатам вместо поспешных выводов стоит обратить внимание на тех, кто открыл "ящик Пандоры" и стер с лица земли целые государства во имя целей установления однополярного мира.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, леонид слуцкий (политик), ryanair, госдума рф, белоруссия, в мире

В Госдуме оценили идею дебатов по инциденту с лайнером Ryanair в Минске

14:19 24.05.2021
 
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "жесточайшим проявлением двойных стандартов" инициативу крупнейшей в Европейском парламенте фракции провести экстренные дебаты в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске.
Ранее представитель "Европейской народной партии" (EPP) сообщил РИА Новости, что фракция намерена на этой неделе инициировать экстренные дебаты в комитете по иностранным делам ЕП в связи с инцидентом вокруг посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержанием одного из создателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
11:41
"Как в кино". Пассажир рейса Ryanair рассказал о посадке в Минске
"Инициатива евродепутатов провести срочные дебаты в комитете по иностранным делам Европарламента в связи с инцидентом вокруг экстренного приземления самолета Ryanair в Минске – жесточайшее проявление двойных стандартов", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, "столь истеричной реакции" не было на принудительную посадку самолета президента Болии Эво Моралеса в июле 2013 года и обыск борта главы государства в нарушение всех дипломатических норм и иммунитетов.
"Если кто забыл, тогда это было коллективное решение властей ЕС, которые искали в самолете Моралеса Эдварда Сноудена, рассказавшего миру правду о преступлениях Вашингтона. Никто не предлагал ни парламентских дискуссий, ни немедленного закрытия воздушного пространства над Австрией", - отметил депутат.
Слуцкий добавил, что европейским депутатам вместо поспешных выводов стоит обратить внимание на тех, кто открыл "ящик Пандоры" и стер с лица земли целые государства во имя целей установления однополярного мира.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
13:04
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 22:46
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Задержание основателя Telegram-канала NextaЛеонид Слуцкий (политик)RyanairГосдума РФБелоруссияВ мире
 
 
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