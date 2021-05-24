https://ria.ru/20210524/samolet-1733649382.html

Литовская полиция раскрыла детали инцидента с самолетом в Минске

Литовская полиция раскрыла детали инцидента с самолетом в Минске - РИА Новости, 24.05.2021

Литовская полиция раскрыла детали инцидента с самолетом в Минске

Литовская полиция заявила, что решение об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске капитан судна принял после обсуждения с авиакомпанией. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:11

2021-05-24T14:11

2021-05-24T14:36

эдвард сноуден

эво моралес

белоруссия

вильнюс

сша

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

ryanair

минск

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Литовская полиция заявила, что решение об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске капитан судна принял после обсуждения с авиакомпанией.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Глава полиции Роландас Кишкис также отметил, что из Афин вылетели 126 пассажиров, в Вильнюсе приземлился 121. Он отказался давать комментарии касательно пассажиров, которые остались в Минске, передает агентство Reuters.По словам главы полиции, сейчас ведется допрос экипажа и нескольких десятков пассажиров, также службы осматривают самолет.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html

белоруссия

вильнюс

сша

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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