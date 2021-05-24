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https://ria.ru/20210524/samolet-1733631975.html
В Польше заявили о причастности россиян к инциденту с самолетом Ryanair
В Польше заявили о причастности россиян к инциденту с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021
В Польше заявили о причастности россиян к инциденту с самолетом Ryanair
Депутат Европарламента, глава делегации по вопросам отношений с Белоруссией Роберт Бедронь заявил, что к инциденту с самолетом Ryanair в Минске могут быть... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:04
2021-05-24T13:04
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
польша
в мире
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента, глава делегации по вопросам отношений с Белоруссией Роберт Бедронь заявил, что к инциденту с самолетом Ryanair в Минске могут быть причастны россияне. При этом он добавил, что эта информация не подтверждена."Из нашей информации следует, что агенты КГБ были на борту самолета и покинули его после посадки в Минске. Это, вероятно, в том числе граждане России, которые остались в Минске после посадки. Много информации на это указывает. Это еще надо уточнить, дипломатические службы Европейского союза изучают этот вопрос", - добавил Бедронь.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с посадкой самолета Ryanair, заявив, что есть определенные международные авиационные правила, и оценку должны давать международные авиационные власти.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, при проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, польша, в мире

В Польше заявили о причастности россиян к инциденту с самолетом Ryanair

13:04 24.05.2021
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента, глава делегации по вопросам отношений с Белоруссией Роберт Бедронь заявил, что к инциденту с самолетом Ryanair в Минске могут быть причастны россияне. При этом он добавил, что эта информация не подтверждена.
"Я хотел бы с вами поделиться информацией, которая доходит до нас – до Европейского парламента, которая еще не до конца подтверждена. Похоже, за Романом Протасевичем следили агенты КГБ. Вероятно, что Роман Протасевич долгое время находится под вниманием разведывательных служб Белоруссии, а также России", - сказал Бедронь журналистам в понедельник.
"Из нашей информации следует, что агенты КГБ были на борту самолета и покинули его после посадки в Минске. Это, вероятно, в том числе граждане России, которые остались в Минске после посадки. Много информации на это указывает. Это еще надо уточнить, дипломатические службы Европейского союза изучают этот вопрос", - добавил Бедронь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с посадкой самолета Ryanair, заявив, что есть определенные международные авиационные правила, и оценку должны давать международные авиационные власти.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
11:41
"Как в кино". Пассажир рейса Ryanair рассказал о посадке в Минске
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, при проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 22:46
Лукашенко показал своим противникам на Западе, что у него длинные руки
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairПольшаВ мире
 
 
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