https://ria.ru/20210524/samolet-1733615659.html

В Польше завели дело после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

В Польше завели дело после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске - РИА Новости, 24.05.2021

В Польше завели дело после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Генеральный прокурор Польши распорядился возбудить уголовное дело по факту принуждения к посадке самолета Ryanair в Минске, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:43

2021-05-24T11:43

2021-05-24T11:43

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

польша

минск

в мире

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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор Польши распорядился возбудить уголовное дело по факту принуждения к посадке самолета Ryanair в Минске, сообщил журналистам официальный представитель генпрокуратуры страны Лукаш Лапчиньский.Ранее сообщалось, что самолет, совершивший посадку в Минске, принадлежит зарегистрированной в Польше дочерней компании лоукостера Ryanair.По словам Лапчиньского, разбирательство будет касаться "использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров". Речь идет о деяниях по статье 166 части 1 и статье 189 части 1 УК Польши.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, при проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

польша

минск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, польша, минск, в мире